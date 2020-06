Sanità, come il Covid-19 cambierà i piani per il nuovo ospedale unico di Cuneo? Se ne parla in "Birrovia"

Ma quello del luogo in cui dovrà sorgere la nuova struttura - che dovrà continuare a essere un hub di territorio, su questo le posizioni di tutti concordano senza alcun dubbio - non è l'unico campo da gioco su cui confrontarsi. Il periodo appena passato di emergenza sanitaria più critica ha mostrato lati della sanità territoriale fino a qualche tempo prima rimasti nell'ombra, e segnalato nuovi punti di forza e di debolezza su cui il gruppo di minoranza rappresentato da Fierro, Sturlese e Toselli è intenzionato a puntare l'attenzione.

A presentare l'incontro sarà Nello Fierro, capogruppo di "Cuneo per i Beni Comuni". In veste di relatori interverranno Ugo Sturlese (consigliere di "Cuneo per i Beni Comuni"), Bruno Favilla (segretario nazionale ANAAO) e l'architetto Angelo Bodino. Troveranno posto anche le testimonianze del dottor Giuseppe Lauria (responsabile di Medicina d'Urgenza) e della consigliere di "Cuneo per i Beni Comuni" Luciana Toselli.