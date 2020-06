L'attore e comico Andrea Pisani del duo PanPers in visita a Manta

In visita ieri, sabato 27 giugno, a Manta l'attore e comico torinese Andrea Pisani. Noto al grande pubblico per essere insieme a Luca Peracino un membro del duo cabarettistico PanPers che ha mosso i suoi primi passi sul palco di Colorado a partire dal 2009.



Reso noto per aver partecipato al film Fuga di Cervelli di Paolo Ruffini del 2013 la sua presenza nel comune saluzzese al cospetto del castello patrimonio del Fai non è passata inosservata.

Il duo PanPers è molto conosciuto su Youtube dove sono attivi con un canale seguito da oltre un milione di follower.