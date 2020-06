Incendio all'ultimo piano in un alloggio di Piazza Ambrosoli a Fossano: evacuati 10 alloggi.

E' in corso un incendio in un alloggio a Fossano in un palazzo in Piazza Ambrosoli che si affaccia su via Dino Novaretti e via Camponogara.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari di Fossano e autoscala proveniente dalla prima partenza di Cuneo. Non si registrano feriti. Le fiamme sarebbero al momento circoscritte al solo appartamento. Non si conoscono al momento le cause dell'incendio. Sono stati evacuati 10 alloggi.

Sul posto anche diversi mezzi ospedalieri della Croce Bianca per prestare i soccorsi agli abitanti del palazzo che non hanno comunque riportato conseguenze dovute al propagarsi delle fiamme. La strada di accesso di via Dino Novaretti è stata temporaneamente bloccata dalla polizia locale fossanese e dai carabinieri per garantire le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche il sindaco di Fossano Dario Tallone per accertamenti.