Passione modellismo: il fermodellismo e 4 regole d’oro per creare il proprio tema

Nella Granda vi sono numerosi appassionati di prodotti da collezione. Tra questi, grande attenzione viene data al modellismo ferroviario. Nel fermodellismo gli appassionati si cimentano nella costruzione di riproduzioni in scala di ferrovie,paesaggistica e tutto ciò che ha a che fare con i treni.

Hobby Centro Alba: negozio di riferimento per gli appassionati di modellismo

Uno dei riferimenti di Cuneo e provincia nel settore del modellismo è il negozio di Hobby Centro Alba. Negozio attivo da più di 35 anni, oltre a seguire fiere di settore nazionali ed internazionali, da cinque anni opera con successo online con il suo portale e-commerce Gioca Joué.

Quattro regole per un tema di fermodellismo

Indipendentemente dai diversi tipi di temi che si possono utilizzare per creare meravigliosi piani di layout ferroviario, di seguito trovate quattro regole d’oro che è necessario prendere in considerazione quando si crea qualsiasi tema.

La Stagione

La stagione che decidete di raffigurare deciderà i colori del paesaggio. Un paese delle meraviglie invernale avrà un sacco di neve sul terreno, appesa ai rami degli alberi e che scivola dagli edifici. Un tema estivo avrà invece i verdi come colore predominante mentre l’autunno avrà i marroni e gli arancio associati ai colori autunnali. Scegliere la stagione per il proprio layout di fermodellismo aiuta anche a decidere le attività sul vostro plastico o diorama.

La posizione

Dove volete collocare la vostra linea ferroviaria in miniatura? I particolari nel plastico ferroviario sono una nota di sottofondo che aiutano, se sapientemente realizzati, a rendere l'insieme più gradevole e simile alla realtà. Se ci guardiamo intorno, sia in città che in campagna o in montagna, noteremo che il mondo che ci circonda è ricco di particolari interessanti. Ogni particolare (dai lavori stradali, un gruppo di cervi su una roccia, un gregge di pecore che attraversa la strada e blocca il traffico) è un piccolo quadro all'interno del quadro più grande che è il plastico vero e proprio.

Periodo in cui è ambientato

In quale epoca avete deciso di ambientare il vostro tema? Si potrebbe scegliere per esempio l’era delle macchine a vapore o qualcosa di più moderno. Se volete un tema che faccia rivivere la vostra infanzia e siete nati prima del 1960 non andate a mettere l’ultimo SUV parcheggiato fuori da un internet café in città, perchè queste cose non c’erano ancora. Tenete sempre a mente tutto ciò che riguarda il periodo, a meno che non vogliate realizzare qualcosa di strano e particolare per giocare con i dettagli “errati”! Se lo fate, utilizzate oggetti che possono essere facilmente sostituiti. Potrete così giocare a “una di queste cose non è proprio al posto giusto” con i vostri figli o nipoti e vedere se riescono a capire di cosa si tratta.

Cosa dovranno fare i treni

Un altro modo per scegliere il tema giusto è decidere lo scopo dei treni. Di seguito alcuni esempi: Lunghi treni a carbone che attraversano le montagne Treni passeggeri che portano le persone da e per le città, nelle aree di lavoro e nelle aree ricreative. Come si può vedere dalle idee di cui sopra, c’è uno scopo prefissato per ogni tema.