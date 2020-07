Saviglianese, Saluzzese: gattini di strada cercano casa

Il bellissimo garibaldino che compare nella foto, dopo quella di copertina, ha poco più di 3 mesi e si chiama Gatto. È il famoso micino trovato dietro le saracinesche di una vetrina in piazza del Popolo a Savigliano la notte del 15 giugno. Mai nessuno l' ha cercato. “È in splendida forma, sverminato e spulciato, sempre meno timoroso – segnala l’associazione di volontariato Amici dei Mici” - È in stallo da Anna Chiara che tanto ringraziamo ma dobbiamo trovare per lui adozione. Lo aiutiamo?".

Adottabile solo in parte del Piemonte con pre e post affido. Telefonare a Enrica 335 230595

E poi c’è la bella, dolce, cara, splendida Ennea, segnalano i volontari. Arriva dalla brutta emergenza di Cavallermaggiore e cerca ancora casa. “La compagnia di Monica che con tanto amore ti sta accudendo ti ha reso ancora più bella. Forza, anche per te arriverà il tuo momento. Anche tu sarai data in adozione con il progetto Adopt Me che premia gli affidi consapevoli ed aiuta anche noi con tanta pappa per tantissime boccucce da sfamare”.

Si trova a Busca, la mamma dei cuccioli in copertina, ha partorito in strada e sarà ovviamente sterilizzata. Ora è stata gentilmente accolta in uno scantinato dove, con non poche difficoltà, tira su la famiglia. Aiutiamo questi piccoli a trovare una splendida adozione?

Da Revello scrive una famiglia: davanti al cancello di casa ha trovato tre micini che non può tenere.

Ancora a Savigliano una bella e spaurita “principessina” è stata portata all'Ambulatorio Veterinario Fraire-Rachetta che gentilmente le ha dato ospitalità.Con gli occhi implora di uscire da quella gabbia, nonostante l'accoglienza sia splendida.

Viene segnalato un altro bellissimo cucciolo arrivato dal nulla, spaventatissimo ed affamatissimo. Ha delle sfumature di colore che lo rendono unico. Si cerca per lui altrettanto meravigliosa adozione o stallo.

