Al Comune di Valdieri 60mila euro per la realizzazione di una nuova area camper

Il Comune di Valdieri è lieto di annunciare di aver ottenuto un contributo di 60mila euro dalla Regione Piemonte nell’ambito del Bando Aree di Sosta per la realizzazione di nuove aree attrezzate per la sosta camper.

Il bando regionale, promosso dalla Regione Piemonte con l’obiettivo di valorizzare il turismo itinerante e migliorare i servizi destinati ai camperisti su tutto il territorio piemontese, concede contributi fino all’80 % della spesa ammissibile e fino ad un massimo di 60.000 € per la realizzazione di nuove aree.

Grazie a questo importante finanziamento, il Comune di Valdieri potrà realizzare una nuova area di sosta attrezzata per camper in prossimità dell’area sportiva del capoluogo. Un intervento strategico che consentirà di migliorare l’accoglienza dei visitatori e potenziare l’offerta turistica locale.

La realizzazione di un’area di sosta in questa zona rappresenta inoltre il mantenimento di un impegno assunto dall’Amministrazione comunale durante la campagna elettorale, volto a valorizzare il capoluogo e a dotarlo di servizi adeguati al turismo itinerante, sempre più diffuso e apprezzato.

Il progetto prevede la realizzazione di n. 7 aree di sosta per camper, dotate di pavimentazione in autobloccanti forati, con sottostante cassonetto di fondazione in grado di garantire un’adeguata portanza per i veicoli. Tale soluzione è stata scelta al fine di assicurare un corretto inserimento paesaggistico dell’intervento, in coerenza con l’area verde di riferimento.

Sono inoltre previste: un’area dedicata al carico e scarico dei liquami e la sistemazione di una colonnina elettrica a 6 utenze per l’erogazione di energia elettrica ai camper.

L’intervento consentirà una disposizione ordinata e decorosa dei veicoli, migliorando la fruibilità degli spazi anche per gli utenti dei servizi comunali limitrofi, quali parco giochi, impianti sportivi, area picnic e altre strutture pubbliche, evitando intralci alla circolazione veicolare e garantendo maggiore sicurezza e funzionalità dell’area.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante contributo dalla Regione Piemonte - commenta il sindaco di Valdieri, Guido Giordana -. La nuova area di sosta camper, prevista nei pressi dell’area sportiva del capoluogo, è un progetto che avevamo promesso ai cittadini e che oggi prende forma. Un intervento concreto per il turismo e per lo sviluppo del nostro territorio.”

Il Comune di Valdieri ringrazia la Regione Piemonte, nello specifico, l’Assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni per il supporto e la conferma del proprio impegno nel promuovere iniziative volte a potenziare l’offerta turistica locale, sostenere l’economia del territorio e migliorare i servizi a favore di residenti e visitatori.