Arte, ingegno e tradizione: Mondovì celebra l’Epifania con il Re Mercante

Mondovì apre il nuovo anno accogliendo visitatori e appassionati nel suo rione più suggestivo. In occasione del 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, appuntamento storico che caratterizza l’identità della città e ne colora i cieli, l’Associazione “La Funicolare” organizza la nona edizione del “Re Mercante”, rassegna dedicata all’artigianato artistico e alla creatività.





Dalle ore 10 alle 18 di domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, il quartiere alto di Mondovì Piazza, in particolare Piazza Maggiore, si trasformerà in una grande bottega a cielo aperto. Circa trenta artigiani selezionati, provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalle regioni limitrofe, presenteranno ceramiche, illustrazioni, gioielli, creazioni in vetro, carta e tessuto, complementi d’arredo e oggetti unici, in dialogo con il contesto storico del Borgo medievale.



Il “Re Mercante” si inserisce nel calendario degli eventi come esperienza complementare allo spettacolo delle mongolfiere, accompagnando il tempo dell’attesa tra un volo e l’altro con passeggiate panoramiche, incontri e momenti di scoperta nel cuore del rione alto. Accanto all’artigianato, spazio anche ai sapori del territorio: durante le tre giornate sarà possibile pranzare con la tradizionale polenta e gustare altre specialità tipiche, tra cui le frittelle di mela preparate al momento.



"Il “Re Mercante” – commenta Mattia Germone, presidente dell’Associazione “La Funicolare” – rappresenta da sempre la prima manifestazione dell’anno per la nostra associazione ed è frutto di una collaborazione consolidata con l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. L’obiettivo è offrire ai visitatori una vetrina di artigianato artistico e prodotti originali, capace di arricchire l’esperienza di visita e di valorizzare il rione alto anche attraverso la proposta gastronomica".



Le oltre trenta realtà presenti, selezionate da Michela Basso, referente della manifestazione e consigliera del direttivo dell’associazione, rappresentano un ampio ventaglio di arti e lavorazioni: dai ceramisti agli illustratori, dai gioielli all’abbigliamento, fino a giocattoli, cosmetici solidi e lavorazioni in vetro.

