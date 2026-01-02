Fondi Coesione: dalla Regione 1,1 milioni di euro per dodici progetti in provincia di Cuneo

La Regione Piemonte assegna ulteriori 1 milione e 175mila euro dei Fondi di Sviluppo e Coesione alle Aree Omogenee della Provincia di Cuneo, destinati a finanziare progetti con ricadute sovracomunali. I fondi permetteranno di finanziare 12 progetti che insieme al contributo di ogni ente porteranno sui territori oltre 1 milione e 763mila euro di investimenti.

Le risorse rappresentano una premialità aggiuntiva rispetto ai 100 milioni già stanziati nel 2024, che hanno permesso di finanziare circa 900 interventi in 805 Comuni appartenenti a 24 Aree Omogenee in cui è stata suddivisa la Regione, un modello unico a livello nazionale.

Le risorse sono state attribuite sulla base dei Piani di intervento presentati dalle Aree e valutati da una commissione regionale secondo criteri definiti dalla Giunta. La ripartizione puntuale dei soggetti beneficiari, formalizzata con determina dirigenziale del 18 dicembre 2025, n. 326, individua 44 fra comuni e unioni beneficiari dei 5 milioni di premialità a seconda della qualità e dell’impatto territoriale che ogni intervento avrà in ogni Area Omogenea.

«Con questi ulteriori 5 milioni proseguiamo nel sostenere le priorità’ dei comuni piemontesi. Gli interventi finanziati ci lasceranno un Piemonte migliore e più’ coeso - dichiara l’assessore Gian Luca Vignale - La premialità riconosce il valore della concertazione e rafforza interventi che, in molti casi, sono già in fase di realizzazione, con effetti concreti per i territori».

DI SEGUITO I PROGETTI FINANZIATI IN PROVINCIA DI CUNEO

Unione Montana Alta Valle Tanaro – Area Alta Valle Tanaro e Cebano Percorsi ciclabili di valle Contributo regionale concesso: € 200.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 220.000,00)

Comune di Castelletto Stura – Area Monregalese Riqualificazione spazi pubblici Contributo regionale concesso: € 75.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 92.000,00)

Comune di Pamparato – Area Monregalese Riqualificazione immobili pubblici Contributo regionale concesso: € 75.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 84.000,00)

Comune di Cherasco – Area Pianura Cuneese Campetto Rosso Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 100.000,00)

Comune di Scarnafigi – Area Pianura Cuneese Riqualificazione impianti sportivi Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 186.000,00)

Comune di Torre San Giorgio – Area Pianura Cuneese Servizi Pala Torre Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 304.000,00)

Comune di Canale – Area Roero Percorsi di visita Area Roero Contributo regionale concesso: € 200.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 220.000,00)

Comune di Belvedere Langhe – Area Terra di Langa Messa in sicurezza parcheggio Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 55.000,00)

Comune di Roddino – Area Terra di Langa Piazze Vive della Langa Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 60.000,00)

Comune di Serravalle Langhe – Area Terra di Langa Rigenerazione Piazza Ravina Contributo regionale concesso: € 50.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 55.000,00)

Comune di Revello – Area Terre del Monviso Sistemazione rii minori Contributo regionale concesso: € 150.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 165.000,00)

Comune di Gaiola – Area Valle Stura Immobile “La Gramigna” Contributo regionale concesso: € 200.000,00 (importo complessivo dell'opera: € 222.300,00)