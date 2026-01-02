Tra Langhe e Roero torna "Burattinarte d’Inverno"

Burattinarte d’Inverno compie ventisette anni e festeggia con una nuova, ricchissima edizione che colorerà l’inverno di Langhe e Roero dal 18 gennaio al 29 marzo 2026. La rassegna, interamente dedicata al teatro di figura, è ormai un appuntamento atteso per le famiglie e per gli appassionati di questa antica forma teatrale, che unisce narrazione, artigianato teatrale, tradizione, poesia e contemporaneità.

Nei teatri, nelle piazze, nei saloni polifunzionali di Alba, Corneliano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano, Novello e Piobesi d’Alba, faranno tappa compagnie da tutta Italia, con incursioni da Bari, Parma, Roma, Milano, Bergamo, Pisa, Toscana.

Attraverso otto appuntamenti pomeridiani, sempre a ingresso libero (eccetto Alba), Burattinarte conferma il suo spirito inclusivo, popolare e raffinato: un percorso tra arte, memoria e valori sociali, capace di coinvolgere spettatori di ogni età.

Dalle compagnie storiche ai nuovi talenti, il cartellone 2026 si distingue per la presenza di artiste straordinarie, che innovano la tradizione con stile personale e temi importanti: il rispetto, l’identità, le fragilità, il cambiamento.

"Abbiamo costruito una rassegna che ascolta il tempo in cui viviamo – spiegano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno –. Le compagnie arrivano da tutta Italia, dal nord al sud, portando spettacoli che affondano le radici nella tradizione del teatro di figura, ma la rinnovano con linguaggi nuovi, con sguardi originali, con una poetica forte e necessaria. Siamo particolarmente felici dello “sguardo al femminile” che attraversa tutta la rassegna, e del ritorno di Sasa Guadalupe, burattinaia, narratrice e ricercatrice argentina, che incanterà il pubblico con racconti da ascoltare e vivere in prima persona. Sasa ha un talento narrativo unico e ci inviterà a scoprire il racconto come esperienza collettiva".

La XXVII edizione della rassegna conoscerà infatti un momento particolarmente significativo il 1° marzo, con “Alla Fiera dei Racconti”. Dalle 15.30 alle 18.30 nel salone del Cinema Vekkio di Corneliano gli spettacoli di narrazione si intrecceranno a giochi e interazioni fra gli artisti – Sasa Guadalupe e i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno – e il pubblico. Ma attenzione, Burattinarte non vuole coinvolgere solo la platea dei bambini: le attività saranno aperte anche agli adulti che vorranno “mettersi in gioco” insieme ai piccoli.

"Ogni anno Burattinarte vuole ricordarci che il teatro di figura non è solo per bambini – dichiarano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno – ma è un linguaggio universale, capace di parlare alla parte più sensibile e creativa di ognuno di noi. Gli spettacoli in calendario, ma anche le formule nuove come “Alla Fiera dei Racconti”, testimoniano questa voglia di rinnovare le formule e cambiare gli schemi. Anche gli artisti selezionati, con una forte preponderanza femminile, ci spingeranno a guardare il mondo con altri occhi: ci regaleranno storie da tutta Italia, ci presenteranno personaggi nuovi e recupereranno maschere tradizionali, come Pulcinella, Gioppino, Sandrone e Brighella, sia in canovacci più tradizionali ( come nello spettacolo di Baraca & Borati), sia in rappresentazioni più moderne, ricche di significati e messaggi contemporanei".

SI COMINCIA IL 18 GENNAIO A CORNELIANO D’ALBA CON “IL NOTTURNO… CON BRIO!” DI LAURA LANDI

L’apertura della rassegna, sabato 18 gennaio alle ore 16:30 al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba, è affidata a Laura Landi, attrice e regista toscana, con uno spettacolo brillante che mescola parola, musica e marionette: “Il Notturno… con brio!”, una fiaba notturna per ridere delle paure, tra poesia e leggerezza. Lo spettacolo – adatto a tutta la famiglia – propone un teatro di figura raffinato e delicato, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera calda, ironica e suggestiva.

La direttrice artistica Consuelo Conterno anticipa alcuni dettagli della trama: "Questo è il racconto di uno spettatore che spinto dalla curiosità precipita dentro la botola del palcoscenico finendo nel Notturno: uno spettacolo spaventoso che nessuno vuole più vedere. La trama si svolge su due livelli: sopra il Presentatore del teatro cerca di impedire lo svolgimento del Notturno distraendo il pubblico con uno spettacolo divertente, ma un Comico pasticcione ogni volta manda tutto all’aria. Sotto, intanto, Orlando -il protagonista- incontra in diversi quadri successivi la Morte, il Diavolo, va all’Inferno, si innamora della Luna e infine incontra e sconfigge la Paura in persona. I due livelli si alternano, si confrontano e si avvicinano, accompagnandosi nel finale. Nello spettacolo, che affronta il tema dei sentimenti nascosti, dai quali vogliamo fuggire, ma che, al tempo stesso, ci affascinano, riconosceremo il “Notturno alla luna” di Beethoven, “I Notturni” di Hoffmann e “Guarda che luna” di Fred Buscaglione, in una drammaturgia per l’infanzia affascinante, anche perché ricca di citazioni e rimandi alla musica e alla letteratura classica".

Il direttore artistico Claudio Giri conclude, spiegando: "Ideato da Laura Landi, è il terzo spettacolo di teatro di figura per l’infanzia scritto in una cornice metateatrale. Dopo Fratelli Applausi (finalista Premio Scenario Infanzia 2012) dedicato al rapporto Pubblico-Eroe, e Il Gran Teatro Rossini che racconta il teatro come sinergia di mestieri e di ruoli, nel Il Notturno…con brio! si affronta il grande binomio tra Comico e Tragico, nella costante volontà di proporre un intrattenimento culturale rivolto ai bambini e alle famiglie con uno sguardo direttamente dedicato al fare teatro".

IL PROGRAMMA

1° febbraio – Piobesi d’Alba: Codamozza il Gatto di Habanera Teatro (Pisa)

8 febbraio – Alba (a biglietto): Area 52 della Compagnia della Settimana Dopo (Roma)

15 febbraio – Grinzane Cavour: Un Po’ di Pulcinella del Teatro del Secchio (Milano)

1 marzo – Corneliano d’Alba: Alla Fiera dei Racconti con Sasa Guadalupe (Argentina) e Compagnia ClaudioeConsuelo (Cuneo), un’esperienza immersiva con narrazione, burattini e installazioni interattive

15 marzo – Novello: Gioppino a Venezia in cerca di fortuna di Baraca & Boratì (Bergamo)

22 marzo – Murazzano: Il Cane Infernale del Teatro Medico Ipnotico (Parma)

29 marzo – Guarene: Fragile di Valentina Vecchio (Bari)