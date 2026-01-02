Il Raduno della mongolfiere a Mondovì si aprirà con il "Nightglow" dedicato a "Stranger things"

Per la prima volta sarà il "Nightglow", lo spettacolo con le mongolfiere accese a tempo di musica, ad aprire il 36° Raduno Aerostatico internazionale dell'Epifania che ha fatto di Mondovì capitale del volo.

Alle 16 di domani saranno presentati gli equipaggi protagonisti dell'edizione 2026 e dalle 18.30 in corso Inghilterra si accenderà con le fiamme dei bruciatori sulle note di "Stranger things", serie Netflix, che trasporterà tutti in una dimensione “da sottosopra”.

Poi al via tre giorni di voli, da domenica 4 gennaio a martedì 6 gennaio. Ai voli saranno abbinate una serie di gare, competizioni aerostatiche, sotto la direzione di Donatella Ricci, direttore della manifestazione, astrofisica, pilota di mongolfiera, pilota ed istruttrice di aeroplano ultraleggero, elicottero e autogiro.

Protagoniste della manifestazione, organizzata dall'Aeroclub Mondovì, in sinergia col Comune di Mondovì che promuove e sostiene la manifestazione, grazie al contributo di Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” e grazie a Intesa Sanpaolo, saranno le forme speciali, provenienti da tutta Europa.

Dalla Gran Bretagna il dirigibile ad aria calda del pilota Daniel Wade: un gigante dell’aria lungo 45 metri e del peso di mezza tonnellata!

A differenza degli storici dirigibile a gas, gli “zeppelin”, un dirigibile ad aria calda è a tutti gli effetti una mongolfiera… ma direzionabile, perché dotata di elica e motore. Questo maestoso aerostato può raggiungere la velocità di 15 nodi (27-28 km/h). Daniel Wade è un pilota di mongolfiera “figlio d’arte”: il padre Paul Wade è un veterano del raduno dell’Epifania, e Daniel è letteralmente cresciuto nel mondo delle mongolfiere col padre come “maestro di volo”. Negli anni precedenti, Daniel aveva spesso solcato i cieli della città a bordo di mongolfiere “tradizionali” o addirittura di piccolissimi “hopper” (mongolfiere senza cesta e con un solo “sedile” per il pilota), mentre quest’anno porterà a Mondovì questa colossale attrazione.

A causa delle dimensioni del velivolo, il dirigibile ad aria calda non verrà gonfiato nella medesima area e una volta decollato si mostrerà al pubblico in volo assieme alle altre mongolfiere.

Grande ritorno per Kika, l’orsetta arancione che raccoglie fondi per i pazienti oncologici. Pilotata dall’olandese Edcar Vermeulen.

Come lo scorso anno, durante il Raduno dell’Epifania, sarà possibile acquistare i peluche-orsacchiotto di “Kika” per aiutare il progetto. "Il 100% del denaro andrà alla “Fondazione Kika” - racconta Edcar -. Originariamente, questa mongolfiera era stata realizzata per mio figlio: è una copia dell’orsacchiotto che aveva quando era piccolo, il suo pupazzo preferito. Poi sono entrato in contatto con la “Fondazione Kika”, e ho visto che l’orsetto che avevano come mascotte era identico al mio pallone ed è iniziato il progetto comune".

<figure class="image"> </figure>Torna anche la pantera di Andrew Holly, pilota affezionato alla città di Mondovì, dove ha compiuto in passato imprese spettacolari come l’atterraggio in piazza Maggiore.

Dalla Gran Bretagna arriva anche “Keef the Teef”, il topo con il centone, ultimo arrivato della famiglia della scuderia volante “Sky Safari”, pilotato da Richard Pugh.

Dalla Francia la mongolfiera dedicata ai “Fratelli Montgolfier” pilotata da Vincent Bruno di Annonay, città dei Montgolfier che nel 1783 fecero prendere il volo al primo pallone aerostatico nella storia del mondo.

"Il Raduno Aerostatico dell’Epifania - il commento di Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente di Aeroclub Mongolfiere di Mondovì - è un momento speciale: per l’Aeroclub, per la città di Mondovì e per le mongolfiere. Non vediamo l’ora di tornare a riempire i cieli coi nostri palloni. Ma è anche un evento che richiede un enorme sforzo organizzativo: grazie a chi è al nostro fianco e lavora a questo meraviglioso appuntamento".

"La nostra città - aggiungono Luca Robaldo e Alessandro Terreno, sindaco e assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì - è pronta ad accogliere la trentaseiesima edizione di un evento capace di catturare gli sguardi di grandi e piccoli e di proiettare Mondovì e l’intero territorio sul palcoscenico aerostatico internazionale. Quest’anno ci aspettano quattro giorni di magia e divertimento, arricchiti da una ricca offerta collaterale di tipo culturale e commerciale. Grazie, dunque, all’Aeroclub e a tutti coloro che, insieme a noi, contribuiscono a rendere possibile una manifestazione unica nel suo genere a livello nazionale e non solo".

PROGRAMMA DEFINITIVO

36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì - corso Inghilterra 3-4-5-6 gennaio 2026

Sabato 3 gennaio

ore 16,00: cerimonia di apertura e presentazione degli equipaggi

ore 18,30-19:00: Nightglow – mongolfiere gonfiate al buio e illuminate a tempo di musica Non verranno effettuati voli nella giornata di sabato 3 gennaio

Domenica 4 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Lunedì 5 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Martedì 6 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere

COME GODERSI IL RADUNO - VADEMECUM

Si ricorda che i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico.

Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing si svolgeranno presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

Durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico e che l'accesso al campo di decollo è consentito ESCLUSIVAMENTE agli equipaggi e a fotografi, giornalisti od operatori autorizzati.

VOLI VINCOLATI PER I BAMBINI

I voli per bambini si svolgeranno tutti e tre i giorni (domenica 4 gennaio - lunedì 5 gennaio - martedì 6 gennaio) dalle 10:00 alle 12:00, a bordo di una mongolfiera dedicata, situata a fianco della zona di decollo delle mongolfiere. Il volo è riservato ai bambini (altezza min. 120 cm, età massima bambini fino a 10 anni compiuti). I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, che va effettuata il giorno stesso presso lo stand dedicato situato accanto all'area di decollo a partire dalle ore 9:30.

Per il volo vincolato è richiesta una libera offerta: il ricavato verrà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Mondovì. I voli su mongolfiera vincolata si svolgeranno esclusivamente se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno, fino a esaurimento posti e non oltre l’orario indicato. Troverete il regolamento completo sul sito web www.aeroclubmondovi.it

E le attrazioni i bambini non si fermano qui: a fianco dell’area di decolli troverete i laboratori creativi della “Dipingeria” di Tondo Pesto, per imparare a dipingere meravigliosi lavoretti in legno, e il Truccabimbi di Giorgia.

IL RE MERCANTE A PIAZZA

Dalle ore 10 alle 18 di domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, il quartiere alto di Mondovì Piazza, in particolare Piazza Maggiore, si trasformerà in una grande bottega a cielo aperto. Circa trenta artigiani selezionati, provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalle regioni limitrofe, presenteranno ceramiche, illustrazioni, gioielli, creazioni in vetro, carta e tessuto, complementi d’arredo e oggetti unici, in dialogo con il contesto storico del Borgo medievale.

SERVIZI E COLLEGAMENTI

Zona food & drink nell’area della manifestazione

Navette gratuite di collegamento fra il centro città e l’area di decollo

Servizi igienici in loco

Possibilità di parcheggio gratuito nei pressi della manifestazione

Parcheggi riservati alle persone con disabilità

NAVETTE

Il Comune di Mondovì e l’azienda BusCompany mettono a disposizione un servizio di navette gratuito di collegamento fra la città e la zona della manifestazione.

Raccomandiamo fortemente di utilizzarle per raggiungere comodamente l’area dell’evento.

Orari di servizio:

3 gennaio: dalle ore 16:30 alle ore 20

4-5-6 gennaio: dalle ore 07:50 alle ore 18

Percorso ad anello (e posizioni Google Maps)

Piazza Repubblica (centro città) – https://maps.app.goo.gl/yrHdVSw2eBjimQuy6

Piazza Ellero (centro città / area parcheggio) – https://maps.app.goo.gl/FEYQstN6WvPKrSnd6

Piazzale Giardini (area parcheggio) – https://maps.app.goo.gl/vasmqopUpLpjzjob9

Via Langhe (area sosta camper) – https://maps.app.goo.gl/dRhBeLEpPRrfr4MK8

Via Torino (piazzale retro stazione FS) – https://maps.app.goo.gl/3fdHeosL1b9VUKWGA

AREA DELLA MANIFESTAZIONE – Corso Firenze / Corso Milano (200 metri dalla zona di decollo delle mongolfiere) – https://maps.app.goo.gl/osdbSvrp7eVuRKye6

Le navette, non effettuando pause ai capolinea e percorrendo quindi un “anello”, permetteranno di raggiungere sempre tutte le fermate.

Quando decollano le mongolfiere?

Due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio. L'Aeroclub consigliadi arrivare alle 8,30 e alle 14 per assistere al gonfiaggio, che dura 30/40 minuti, dopodiché i palloni decolleranno.



Tutte le risposte alle FAQ su: https://www.aeroclubmondovi.it/faq/