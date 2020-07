Nubifragio sul Cuneese: è allerta arancione per allagamenti, frane e caduta di alberi (VIDEO)

Come ampiamente preannunciato, tanto che Arpa Piemonte già nella giornata di ieri aveva diramato l'allerta arancione, sul Cuneese è in corso un violento nubifragio, con piogge abbondantissime accompagnate da forti raffiche di vento e fenomeni di fulminazione.

Nelle zone interessate dai temporali potranno verificarsi isolate frane superficiali. Sono attesi innalzamenti dei corsi d’acqua del reticolo secondario e frane superficiali, anche diffuse.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco, che sono impegnati in molte zone del Cuneese, in particolare in Valle Grana e a Chiusa Pesio, oltre che nel capoluogo. In questo momento viene segnalato un incidente sulla Bovesana. Sono presenti anche il 118 e i carabinieri.

Interessata anche le zone di Langhe e Roero, dove si registrano pioggia e forti venti.

I fenomeni saranno in attenuazione dalla mattinata di domani.