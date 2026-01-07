Con il quad sulle piste da sci a Garessio 2000: multe salate per otto persone

I carabinieri del corpo forestale hanno sorpreso e multato otto persone, tutte provenienti delle province di Brescia e Sondrio, accusate di percorrere a bordo di quad un'area sciabile in località Garessio 2000.

Una condotta in grado di mettere in pericolo gli altri fruitori delle piste, severamente vietata dalle leggi in vigore.

I controlli, nati in seguito a specifiche segnalazioni, si sono svolti lo scorso 3 gennaio.

L'importo complessivo delle sanzioni amministrative comminate supera i 6mila euro. È scattato, inoltre, il sequestro del mezzo per due proprietari mentre gli altri lo avevano noleggiato.