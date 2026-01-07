Vigili del Fuoco intervengono per incendi a Centallo e Corneliano d’Alba

Diversi gli incendi che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco della Granda.

Squadre da Cuneo e dai distaccamenti di volontari di Busca e Centallo hanno operato in regione Boschetti a Centallo, dove le fiamme hanno interessato una cascina minacciando anche una cisterna di gasolio presente tra le sue pertinenze.

Il rogo è stato contenuto non avendo alla fine conseguenze particolarmente gravi.

Un secondo intervento, anche questo risolto senza eccessivi danni, ha interessato un impianto per la produzione di calcestruzzo a Villafalletto, mentre un terzo intervento ha visto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alba intervenire per spegnere le fiamme che avevano interessato il camino di un’abitazione in località Reala a Corneliano d’Alba. Anche in quest’ultimo caso il pronto intervento delle squadre dovrebbe aver evitato più gravi conseguenze.