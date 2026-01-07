 / Cronaca

Cronaca | 07 gennaio 2026, 14:54

Una donna ferita nello scontro tra due veicoli in via Piumati a Bra

Il sinistro presso lo svincolo della tangenziale. Sul posto 118, Polizia Locale e personale della Provincia per la messa in sicurezza della strada

Una mancata precedenza è la probabile causa dello scontro tra auto verificatosi intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 7 gennaio, in via Piumati a Bra, allo svincolo della tangenziale.

Il sinistro ha coinvolto una Opel Corsa e una Fiat 500.

Immediati i soccorsi. Una dei due conducenti è dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Verduno, dove è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana.

Sul luogo del sinistro immediatamente sopraggiunto un equipaggio della Polizia Locale di Bra, chiamato a compiere i rilievi e accertare le responsabilità dello stesso.

Sul posto hanno anche operato tecnici della Provincia di Cuneo e personale di Sicurezza Ambiente, per il ripristino della sede stradale, intrisa delle sostanze liquide fuoriuscite dai veicoli.

