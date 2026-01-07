Non ha visto lo stop ed è stata una frazione di secondi fatali: erano all’incirca le 18 questo pomeriggio (7 gennaio) a Dronero, quando lungo la strada Jessica e Sabrina Rinaudo, all’altezza del bivio che porta alla frazione Pratavecchia un giovane in bicicletta è finito contro un'auto.
Immediato l’arrivo dell’ambulanza di Dronero: il ragazzo fortunatamente è apparso fortunatamente cosciente ma ha purtroppo subito un importante trauma alla spalla ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Croce di Cuneo.
Sul luogo sono giunti anche i Carabinieri della locale stazione per i dovuti rilievi.
mercoledì 07 gennaio
Cronaca | 07 gennaio 2026, 19:37
Un giovane in bicicletta finisce contro un'auto a Dronero: trasportato in codice giallo all’ospedale
L’accaduto questo pomeriggio a Dronero lungo la strada Jessica e Sabrina Rinaudo, all’altezza del bivio che porta alla frazione Pratavecchia: il ragazzo ha subito un importante trauma alla spalla
