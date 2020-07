Ivana Mràzovà e Luca Onestini in soggiorno ad Assisi

Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno deciso di dedicare un paio di giorni a loro stessi e di fare una piccola vacanza. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi ha trascorso due giorni ad Assisi con la sua fidanzata, la modella ceca Ivana Mràzovà.

Gran parte dei momenti di questa breve fuga dalla monotonia della vita quotidiana sono stati condivisi sui social network. Molte foto sono state pubblicate su Facebook, anche se il social preferito dai due resta Instagram, che è stata infatti la piattaforma più utilizzata per tenere aggiornati i fan interessati.

Sui social network la coppia formata da Ivana Mràzovà e Luca Onestini ha complessivamente circa 2.5 milioni di fan, che sono divisi abbastanza equamente tra i due fidanzati. Nonostante alcuni aspetti della loro vita privata restino riservati, si tratta comunque di una coppia di persone famose e ben conosciute al grande pubblico. Entrambi sono quindi consapevoli che le loro esperienze di coppie necessitano di essere condivise sui social ed onestamente non hanno neanche problemi a farlo.

Durante il weekend ad Assisi, Luca ed Ivana hanno visitato le principali attrazioni della città. Dalle foto condivise sui social si nota che hanno apprezzato la Basilica di San Francesco, ma che hanno visitato anche la parte alta della città, ammirando la Rocca Maggiore. Hanno percorso poi via Porta ed hanno fatto un giro nella Piazza del Comune.

Il motivo che li ha spinti a recarsi ad Assisi non è solo la bellezza di questa città, ma anche la festa di compleanno di un loro amico. E’ proprio alla festa dell’amico che hanno trascorso la sera di domenica, per poi ripartire il lunedì pomeriggio e tornare a casa, portando con loro il ricordo di un weekend ad Assisi indimenticabile.

Una curiosità interessante è che l’Umbria non è stata scelta come meta solo da questa coppia VIP, infatti pochi giorni prima dell’arrivo ad Assisi di Ivana e Luca la coppia formata da Francesco Totti ed Ilary Blasi era stata avvistata nella zona di Spello. Come nel caso di Luca Onestini ed Ivana, anche Totti ed Ilary avevano documentato la loro gita con contenuti pubblicati sui profili social di entrambi.

Le coppie VIP hanno dunque dato inizio alle vacanze di questa stagione estiva. Per il momento si tratta solo di weekend o di piccole fughe dalla città, ma nelle prossime settimane i paparazzi potranno iniziare a documentare le vacanze VIP di durata maggiore. Per quest’anno si attendono molte vacanze in Italia, alla riscoperta del territorio del nostro paese e delle meraviglie paesaggistiche e culturali che ha da offrire.

Capita spesso che guardiamo all’estero con ammirazione, credendo che la vera bellezza debba per forza essere lontana da casa nostra. E’ tempo di riscoprire i valori autentici e le bellezze mozzafiato dell’Italia, un paese amato dai turisti e sfortunatamente spesso sottovalutato proprio dai cittadini, che trascorrono gran parte della loro vita in Italia senza nemmeno accorgersi della fortuna che hanno.