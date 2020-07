Lutto e dolore a Caramagna Piemonte: Sarah muore a soli 26 anni

Caramagna Piemonte piange la morte di Sarah Tronci, deceduta per una malattia a soli 26 anni, compiuti poco meno di un mese fa.

Vitale e sorridente, aveva conseguito la laurea triennale in Sciende dell'Educazione. Progetti e sogni, ambizioni. Tutto portato via da una malattia che purtroppo non le ha dato scampo.

Dolce il ricordo della sindaca Maria Coppola: "Aveva svolto il servizio civile in Comune, qualche anno fa. Era una bella ragazza, solare, per bene. Abbiamo parlato qualche volta. Cosa posso dire? Non ci sono parole per consolare chi patisce un dolore così grande".

Sarah lascia i genitori Robero e Patrizia Osella, il fratello Andrea con la sua famiglia, il compagno Davide, con cui conviveva, i nonni e tutti i parenti e gli amici.

Domani 6 luglio alle 20.30 sarà recitato il Rosario presso l'oratorio della Parrocchia di Caramagna Piemonte. Nello stesso luogo, martedì 7 luglio alle 10.30, si svolgerà il rito funebre, con partenza dall'ospedale Carle di Cuneo. La salma raggiungerà poi il Tempio crematorio di Bra.