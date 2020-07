L’Auser di Cuneo nel suo progetto “Stare Insieme” organizza, come ogni anno, un soggiorno marino per anziani e non a Diano Marina – Hotel Sole da mercoledì 26 agosto a mercoledì 9 Settembre 2020.

L’organizzazione e la sicurezza saranno garantiti sul posto dalla presenza dell’Agenzia “Piumina” di Diano Marina e dai responsabili accompagnatori di Auser Insieme di Cuneo.

Per informazioni telefonare a: Auser Cuneo tel 0171-601092 ore 9/12 da lunedì a venerdì oppure a Armando Oreste cell. 3355961844,