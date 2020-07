Fossano: giochi sotto le stelle per i giovani e giovanissimi

Tornano a Fossano le iniziative per giovani, giovanissimi e famiglie organizzati dall’associazione di genitori “Crescendo”.

In collaborazione con il Comune di Fossano e con l’associazione “I guardiani del Warp”, l’associazione, da sempre attiva nell’organizzazione di momenti dedicati agli under 14, propone dei giochi sotto le stelle per domani, giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 21.

“Abbiamo voluto organizzare una serata nel rispetto della normativa per riprendere il percorso di aggregazione che da sempre contraddistingue l’attività dell’associazione Crescendo – spiega la vice-presidente Mirella Rodolfo -. Sono state prese tutte le precauzioni del caso: disporremo i tavoli garantendo il distanziamento interpersonale e provvederemo alla disinfezione delle postazioni a ogni cambio giocatore. Sarà disponibile il gel lavamani per rispettare tutte le disposizioni di legge”.

In piazza XXVII Marzo e in piazza Manfredi saranno disposti tavoli per partecipare a giochi da tavolo di strategia: “Ce ne saranno di adatti a ogni età, dai più piccini agli adulti in modo che possa partecipare chiunque lo desideri. La serata ci è sembrata adatta: la strada è chiusa e ci saranno i negozi aperti. Sarà un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia”.