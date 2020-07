Ripartenza ospedale di Ceva: domani incontro con l'assessore Icardi

Ha fatto tanto discutere la temporanea chiusura del pronto soccorso dell'ospedale "Poveri Infermi" di Ceva nelle scorse settimane, decretata a livello regionale in conseguenza alla pandemia di Coronavirus.

Ora che l'emergenza pare essersi attenuata (ma non conclusa: giova ripeterlo), è tempo di iniziare a pianificare il graduale ritorno alla normalità anche per quelle strutture del Piemonte stoppate dai suoi vertici amministrativi in tempi difficili.