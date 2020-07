Cine34: nuovi canali TV

Negli ultimi anni in Italia abbiamo vissuto una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la TV. Il passaggio al digitale terrestre ha infatti aumentato in modo importante il numero di canali televisivi disponibili. Oltre a questo oggi sono disponibili nel nostro Paese anche diversi servizi in streaming, che permettono di scegliere ogni giorno cosa guardare con la massima libertà, senza dover rimanere per forza ancorati al vecchio concetto di palinsesto televisivo. Cine34 è uno dei nuovi nati tra i canali televisivi italiani: è disponibile a partire dal 15 gennaio 2020 sui canali satellitari, dal 18 gennaio sul digitale terrestre.

Di cosa si tratta

Cine34 è un canale televisivo completamente dedicato al cinema italiano. L’inizio effettivo dei programmi è datato al 20 gennaio 2020 e per i primi giorni è andata in onda una maratona dei film di Federico Fellini, in onore del centenario della sua nascita, che cade proprio nel 2020. Nelle settimane successive i programmi su Cine34 sono stati particolarmente interessanti e hanno compreso anche alcune prime tv, ovviamente di film esclusivamente italiani.

Un intero canale dedicato al cinema italiano

Effettivamente un canale intero dedicato al cinema italiano era necessario sulla tv generalista, che offre spesso film hollywoodiani, dimenticandosi con grande facilità della produzione del nostro Paese. Soprattutto poi quando si parla di film d’autore o di titoli del cinema che non hanno per forza ottenuto grande successo di pubblico. Il palinsesto è organizzato per poter offrire ogni giorno un ampio numero di film, tratti da differenti ambiti o temi diversi tra di loro. In questo modo il telespettatore non avrà difficoltà a trovare almeno un titolo che lo appassioni. Ogni sera sono previsti due film a tema, come ad esempio il cinema d’autore o i western all’italiana.

Il cinema italiano in Tv

Purtroppo non sempre il grande cinema italiano trova spazio nei palinsesti della tv generalista. Stiamo parlando dei principali canali RAI e Mediaset. In molte occasioni i film italiani che sono stati trasmessi più volte sono quelli di successo degli ultimi anni, in vari casi un successo esclusivamente di pubblico ma non di critica. Purtroppo un elevato numero di titoli riguarda essenzialmente i cosiddetti cine panettoni, quelli che hanno successo più per il periodo in cui escono in sala che per i contenuti. Eppure il nostro cinema non è fatto di solo umorismo e macchiette: molti grandi del cinema mondiale, anche contemporaneo, sono italiani. Ecco allora che cine34 approfitta di un vuoto di programmazione, per offrire ogni giorno agli appassionati qualcosa da guardare.

Una soluzione antitetica ai film in streaming

Cine34 ha qualcosa da dire anche a coloro che hanno lasciato la TV generalista per approfittare dell’offerta in streaming e on demand, sempre più ricca anche in Italia. La TV come la intendiamo noi, con un palinsesto tra cui scegliere, è ormai in declino sotto vari punti di vista. Soluzioni offerte dai canali tematici, come appunto Cine34, permettono di rivitalizzare questo ambito, rendendolo ancora vivo e perfettamente in linea con le richieste del pubblico contemporaneo.