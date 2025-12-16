Giovanni Ferrero domina la classifica dei miliardari italiani: il re dei dolci è sempre il più ricco

I miliardari italiani aumentano di numero e di patrimonio, ma in cima alla piramide resta saldamente Giovanni Ferrero.

Il presidente del colosso dolciario di Alba si conferma anche a fine 2025 l’uomo più ricco d’Italia, con una fortuna che sale a 41,3 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto ai 38,2 miliardi di primavera. Un primato che non sorprende, ma che racconta ancora una volta la forza industriale e finanziaria del gruppo Ferrero.

L’anno appena concluso è stato infatti segnato da numeri da record: il gruppo ha chiuso l’esercizio con un fatturato di 18,4 miliardi di dollari, in crescita dell’8,9%, e ha portato a termine una delle operazioni più ambiziose della sua storia, l’acquisizione di Kellogg per 3,1 miliardi, annunciata a luglio. Un passaggio strategico che ha rafforzato ulteriormente la presenza globale dell’azienda e consolidato la leadership del suo presidente.

Nel quadro generale tracciato dai dati Istat e dall’analisi di Forbes, l’Italia conta oggi 79 miliardari, cinque in più rispetto alla primavera, con un patrimonio complessivo che supera i 357 miliardi di dollari. Alle spalle di Ferrero si collocano Andrea Pignataro, fondatore del gruppo Ion, e Giancarlo Devasini di Tether, ma il distacco dal vertice resta ampio.