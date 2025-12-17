L'azienda Carbocalcio Cuneese Spa festeggia i 50 anni di attività

L'azienda Carbocalcio Cuneese Spa compie 50 anni: un traguardo importante per una realtà che ha saputo crescere nel tempo senza perdere il legame con il territorio e con le persone che ogni giorno ne fanno parte.

Foto - Piero Pio, Giovanni Massolino, Costantino Ferrero e il Presidente Giuseppe Aimo

La storia inizia nel 1975 a Valdieri, con la riattivazione dell’antica cava di marmo di San Lorenzo. Quattro imprenditori piemontesi intuiscono il potenziale di quel luogo e avviano la produzione di carbonato di calcio per usi industriali. Da lì prende forma un percorso fatto di lavoro, investimenti e scelte lungimiranti.

Foto - La cava e lo stabilimento di Valdieri

Negli anni successivi viene costruito il primo capannone sotto la cava insieme a un impianto di macinazione efficiente, che segna un primo passo verso una struttura produttiva più organizzata. Tra gli anni Ottanta e Novanta l’azienda amplia i propri orizzonti, entrando nei mercati del vetro e della carta, oltre ai settori tradizionali dell’edilizia e della zootecnia. Negli anni Duemila arrivano risultati importanti come la Marcatura CE dei prodotti e la certificazione GMP+ per l’alimentazione animale, a conferma di un’attenzione costante alla qualità.

Foto - Attività in cava

La purezza del minerale estratto e il contributo quotidiano dei collaboratori permettono a Carbocalcio Cuneese di diventare uno dei punti di riferimento a livello nazionale nella produzione di carbonato di calcio. Nel 2006 prende forma un progetto di sviluppo significativo della cava, con grande attenzione agli aspetti ambientali: nasce un impianto di frantumazione in sotterraneo con un pozzo di gettito lungo oltre 250 metri.

Foto - Mario Maccabelli- Titolare Edilmac Srl

In questa fase entra nell’azionariato Edilmac dei Fratelli Maccabelli di Bergamo, azienda specializzata a livello internazionale nella realizzazione di pozzi e gallerie.

Il dialogo continuo con il Comune e la Provincia ha permesso all’azienda di operare per mezzo secolo valorizzando l’occupazione locale e mantenendo un rapporto corretto e costruttivo con il territorio. Un equilibrio non scontato, costruito nel tempo.

Nel 2017 Carbocalcio Cuneese compie un altro passo in avanti con la realizzazione di un nuovo stabilimento a Fossano. Una struttura moderna, dotata di tecnologie avanzate, che consente la produzione di micronizzati tramite impianti automatici interconnessi con Valdieri. Nello stesso sito viene installato anche un impianto fotovoltaico da 1 MW, pensato per ridurre i consumi energetici e migliorare la sostenibilità complessiva.

Foto - Stabilimento di Fossano

Il 2025 segna un ulteriore traguardo con l’ottenimento della certificazione sulla parità di genere. Un riconoscimento che va oltre gli aspetti produttivi e racconta un’azienda attenta alle persone, al rispetto e all’evoluzione culturale del lavoro.

Cinquant’anni dopo la sua nascita, Carbocalcio Cuneese Spa continua a guardare avanti, forte di una storia solida, di competenze costruite sul campo e di un legame profondo con la sua terra.

Una storia industriale fatta di concretezza, continuità e visione.