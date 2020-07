In Piemonte ripartono discoteche all'aperto, treni e autobus col pieno carico, ma nel rispetto delle normative anti Covid

Con il Decreto 75 dello scorso 3 luglio, il governatore Cirio rimette in moto il trasporto pubblico e privato in Piemonte.

Da oggi venerdì 10 luglio sarà infatti consentito il “pieno carico” nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea, fermo restando il rigoroso rispetto delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico” come da Dpcm dello scorso 11 giugno 2020.

Rimane l’obbligo di regolare utilizzo della mascherina e il divieto di trasporto di viaggiatori in piedi.



"Abbiamo voluto dare ancora una settimana di tempo con l'auspicio che il Governo, rimasto totalmente silente in questi giorni, intervenga finalmente per uniformare la situazione - avevano sottolineato nei giorni scorsi il presidente Cirio e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi -. Un treno che collega Liguria, Piemonte e Lombardia non può partire da una regione in un modo e arrivare a destinazione in un altro. Intervenendo oggi con una nostra ordinanza immediata rischieremmo solo di spostare il problema dal Piemonte alla Lombardia. Per cui diamo ancora una settimana di tempo a chi, da Roma, ha il compito di garantire omogeneità su servizi come quello dei trasporti extraregionali. Non si può avere il caos".



Riapertura concessa anche per le discoteche e le sale da ballo, nonché tutti i locali con attività assimilabili alle suddette, ma solo in spazi all’aperto e sempre in ottemperanza delle norme anti Covid del precedente decreto nazionale dello scorso 11 giugno.

Sarà inoltre consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi sempre nel rispetto delle misure di prevenzione previst