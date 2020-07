Fare volontariato fa bene: 6 benefici per la salute mentale e fisica

Fare volontariato è un’attività che fa la differenza, non solo per gli altri ma anche per sé stessi.

Diversi ricercatori hanno infatti misurato gli effetti benefici che i volontari ricevono a livello di benessere psico-fisico, e tra questi vengono annoverati l’aumento di autostima, una maggiore fiducia negli altri e una maggiore interazione sociale che, a sua volta, aiuta a diminuire il senso di solitudine.

6 Benefici del fare volontariato

Dalla riduzione dello stress all’aumento della compassione e fiducia in sé stessi, fare volontariato porta dei benefici significativi, soprattutto per gli adulti di età più avanzata.

Tra questi benefici ritroviamo:

1. Riduzione del rischio di depressione

La ricerca ha dimostrato che il volontariato è associato con tassi più bassi di depressione, in particolare per le persone di età pari o superiore a 65 anni.

2. Porta a battersi per una giusta causa

I volontari, come quelli della protezione civile per esempio, svolgono ruoli critici nell'assistenza ad anziani, famiglie e persone in difficoltà durante i periodi di emergenza come quella del Covid-19.

Altri tipi di volontari, come quelli che si impegnano nella protezione ambientale, aiutano a sensibilizzare il pubblico su tematiche sensibili come la lotta contro l’estinzione di specie protette o lo stato di inquinamento degli oceani.

Oppure svolgono attività concrete, come pulire i parchi, riparare le strutture di aree protette, togliere la spazzatura dalle zone verdi di una città, dai fiumi o dalle spiagge.

In ognuno di questi esempi il battersi per una giusta causa porta a provare un senso di coinvolgimento e ammirazione per sé stessi.

3. Aiuta le persone a rimanere fisicamente e mentalmente attive

Le attività di volontariato ti fanno muovere e pensare allo stesso tempo.

Secondo uno studio americano ciò fa sì che i volontari abbino una salute fisica migliore rispetto ai non volontari, soprattutto se di età superiore ai 60 anni.

I volontari più anziani sperimentano dunque maggiori aumenti nella soddisfazione della vita e maggiori cambiamenti positivi nella loro salute.

4. Riduce i livelli di stress

Il volontariato può attenuare lo stress e ridurre il rischio di malattie.

Grazie al tempo trascorso al servizio degli altri, si sente un senso di significato e apprezzamento, sia dato che ricevuto, che può avere l’effetto di distrarre dai problemi personali e rendere più calmi e appagati.

5. Aiuta a vivere più a lungo

Fare volontariato potrebbe aiutare a vivere più a lungo.

Un'analisi dei dati dello studio longitudinale sull'invecchiamento ha rilevato che le persone che fanno volontariato hanno tassi di mortalità più bassi rispetto a quelli che non lo fanno, anche quando vengono tenute in considerazioni variabili come l'età, il sesso e la salute fisica.

Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che i volontari con malattie croniche o gravi sentono una diminuzione dell'intensità del dolore quando prestano servizio in mezzo a persone che soffrono delle stesse malattie.

6. Aiuta a incontrare gli altri e a sviluppare nuove relazioni

Uno dei modi migliori per fare nuove amicizie e rafforzare le relazioni esistenti è partecipare insieme a un'attività condivisa.

Fare volontariato è un ottimo modo per incontrare nuove persone che condividono interessi comuni con te. Dedicare il tuo tempo come volontario ti aiuta anche a espandere la tua rete e migliorare le tue abilità sociali.

I volontari della protezione civile, del WWF o della Caritas, provengono da una vasta gamma di esperienze, ma condividono il comune desiderio di aiutare gli altri.

Sono uomini, donne, pensionati, adolescenti, professionisti, casalinghe e studenti.

Si offrono volontari per diversi motivi: esplorare carriere sanitarie, affinare le competenze per rientrare nel mondo del lavoro, rimanere attivi durante la pensione e sfruttare al massimo il tempo libero.

Vari tipi di volontariato

Se sei interessato/a a fare volontariato, ecco una lista di opzioni tra cui scegliere:

Per maggiori info, ecco la lista delle associazioni di volontariato per la regione Piemonte.