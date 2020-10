"Le cinque morti del Molino Cordero illuminino la via a chi deve intervenire su una tragedia italiana non più sostenibile"

" Cinque più otto è uguale a tredici. - continua Biolè - Sono 13 anni oggi, e ancora giustamente siamo qui a ricordare, anche perchè non accada mai più.

" Otto anni fa ebbi il grande onore di intervenire come rappresentante di minoranza del Consiglio regionale del Piemonte al momento di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro, a cinque anni dalla tragedia del Molino Cordero presso la chiesa di San Giuseppe a Fossano ".

Il sito sta per avere una nuova vita, in parte la responsabilità è stata individuata, le leggi sono migliorate, ma ancora oggi quotidianamente le morti sul lavoro riempiono giornali e telegiornali.

Confido che chi oggi ha responsabilità legislativa, governativa e di controllo affini sempre più i propri strumenti e la propria competenza (anche di tipo sanzionatorio) per assottigliare sempre più il numero di queste tante - spesso giovani, sempre inaccettabili - perdite!

Confido che la terribile morte di Valerio Anchino , Marino Barale , Antonio Cavicchioli , Massimiliano Manuello e Mario Ricca possa illuminare la via a chi ha ruoli che consentono di intervenire su una tragedia italiana ormai davvero non più sostenibile.

Un appello che non sará mai retorica, un appello che continueró a fare in tutte le sedi in cui avró la possibilitá e l'onore di poterlo esprimere, perchè la Costituzione della nostra Repubblica, "fondata sul lavoro", venga attuata finalmente dalla prima all'ultima parola!".