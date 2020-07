Volley maschile A2 - Cuneo, promozione in prima squadra per Marco Casale, sarà l’assistente di coach Serniotti

Novità in casa Cuneo Volley al fianco di Roberto Serniotti. Marco Casale, giovane allenatore cuneese cresciuto all’interno del settore giovanile biancoblu, è promosso in prima squadra e sarà l’assistente del coach nel prossimo campionato di A2.

Marco Casale all'ufficio stampa del club cuneese: "Sono molto contento della chiamata in prima squadra e della possibilità che mi ha dato la società dopo l'esperienza nel settore giovanile. Sarà interessante collaborare con Serniotti e poter unire le esperienze che entrambi abbiamo maturato in contesti diversi. Inoltre, non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare in palestra insieme a Roberto, il resto dello staff e i giocatori".

Serniotti: "Quest’anno per incompatibilità di orari con quello che oramai era il mio assistente di fiducia, Francesco Revelli, avrò al mio fianco un giovane allenatore che si è distinto nel nostro settore giovanile per competenza e serietà – ha dichiarato coach Roberto Serniotti - Da lui mi aspetto un rapido adattamento al nuovo ruolo e il massimo impegno per questa importante stagione in un difficile campionato qual è la A2."