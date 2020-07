Derubavano la ditta per cui lavoravano: nei guai padre e figlio di Cuneo (VIDEO)

"Di padre in figlio": è stata chiamata così l'operazione che ha portato all'arresto di due uomini, padre e figlio, entrambi dipendenti della Capello, azienda cuneese che produce attrezzature e macchinari agricoli.

58 anni il padre, autotrasportatore, 26 il figlio, addetto al magazzino, sottraevano pezzi di ricambio e li rivendevano nel mercato neri a prezzi notevolmente ribassati. Sono entrambi ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato continuato e in concorso. Hanno ammesso di essere gli autori dei furti.

L'indagine, conclusa lo scorso 8 luglio, ha impegnato, dal mese di marzo, la Squadra Mobile di Cuneo. Tutto ha preso il via con la denuncia, da parte dell'azienda, di ammanchi superiori a 150mila euro. Da lì sono iniziati gli appostamenti e le attività della Polizia di Stato, che hanno evidenziato un modus operandi ben rodato.

Il giovane sottreva i pezzi e il padre, si occupava della consegna - in diverse aree d'Italia, dal Nord-Est al centro - sia dei macchinari commissionati e regolari sia di quelli rubati, rivenduti a prezzi ribassati. Nel settore agricolo era nota la vendita dei ricambi a prezzi vantaggiosi e il giro era esteso, tanto che si sta valutando la posizione degli acquirenti. Da chiarire anche la posizione dell'attuale compagna del 56enne.

Nei giorni scorsi la perquisizione, che ha permesso di trovare e recuperare ricambi - in un box appositamengte costruito - per decine e decine di migliaia di euro, così come 11mila euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell'attività illecita, e 2500 euro di gasolio, anche questo rubato all'azienda.