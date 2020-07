Bosch, Whirlpool e Candy primeggiano nella classifica migliori lavatrici 2020 di Guida Acquisti

Come ogni anno le classifiche di Andrea Pilotti riservano sorprese interessanti per i consumatori italiani, che al termine della vita della propria lavatrice sono alla ricerca di un elettrodomestico di buona qualità e durata, un sistema di lavaggio intelligente e capaci di risparmiare sulla bolletta elettrica.

Andrea Pilotti, noto alle cronache per stilare classifiche di elettrodomestici con un occhio di riguardo al rapporto qualità prezzo, quest'anno ha trovato nei modelli di Bosch, Whirlpool e Candy le lavatrici più interessanti per i consumatori italiani .

Grosse novità anche sul fronte delle tecnologie applicate al mondo delle lavatrici a libero posizionamento, tra le top del 2020 Andrea Pilotti ha selezionato:

Bosch ActiveOxygen

E' una tecnologia innovativa che abbatte la carica batterica presente negli indumenti sporchi introdotti in lavatrice. All’interno della macchina viene generata, durante la fase iniziale e finale del lavaggio, una sostanza del tutto naturale che provvede ad eliminare fino al 99,99% degli allergeni. Al termine del ciclo interviene il secondo trattamento che rimuove gli eventuali agenti patogeni rimasti sul bucato.

Whirlpool FreshCare+

Questa tecnologia attraverso il movimento di cestello e getti di vapore alternati, consente di mantenere il bucato fresco e soffice anche se rimosso dalla lavatrice dopo molte ore.

Siemens SensoFresh

E' una tecnologia progettata per migliorare l’igiene dei capi e, soprattutto, ridurre i cattivi odori. Viene sfruttata l’azione combinata dell’ossigeno attivo con la forza del vapore, senza richiedere l’aggiunta di additivi chimici. L’aria contenente i cattivi odori neutralizzati e sottratti dal bucato viene convogliata in un filtro ai carboni arrivi per essere purificata.

Samsung QuickDrive

Se in una normale lavatrice il cestello e il fondo ruotano all’unisono, nei modelli con tecnologia Samsung QuickDrive abbiamo invece un doppio movimento separato. Il cesto ruotando in maniera indipendente dal fondo permette di incrementare fino al 50% la velocità del ciclo di lavaggio. Ciò comporta una maggior delicatezza sui tessuti, miglior livello di pulizia e una riduzione dei consumi d’acqua e di energia elettrica.

LG AI DD

L'intelligenza artificiale entra nel mondo delle lavatrici, questa tecnologia è in grado di sfruttare specifici sensori per rilevare il peso del carico e la tipologia dei tessuti, ottimizzando i parametri di lavaggio in modo del tutto autonomo e scegliendo tra 20mila combinazioni di lavaggio.