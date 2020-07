Garessio: tariffe TARI invariate per il 2020

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale di Garessio, sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI approvate nel 2019.

"Entro il 31 dicembre - spiegano dal municipio - dovremo approvare il piano finanziario costruito con le modalità previste da ARERA con le relative aliquote, applicando gli eventuali conguagli nelle bollettazioni del triennio successivo. Le uniche novità rispetto al 2019 discendono da evoluzioni normative. In particolare: vengono spostati di categoria gli studi professionali, che passano dalla 11 alla 12 ( con un risparmio per gli utenti di circa il 43%), mentre gli agriturismi devono essere differenziati dai ristoranti, in quanto i rifiuti prodotti rientrano nel ciclo produttivo".