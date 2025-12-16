Roccaforte Mondovì, presentato il video per i 25 anni dell'Associazione Artusin

Domenica 14 dicembre gli Artüsìn hanno condiviso con amici e simpatizzanti la presentazione del video che racconta i 25 anni dell'Associazione. Dagli esordi ai giorni nostri, attraverso una carrellata di immagini che hanno ricordato persone, eventi, aneddoti ed iniziative di questi anni.

Alla manifestazione, svoltasi al Palaterme di Lurisia, hanno preso parte i gruppi occitani: La Teto Aut, I Balerin del Bal Vej, la Danco e La Meiro ed i suonatori Simonetta Baudino, Roberto Fresia e Luca Pellegrino.

Si ringraziano inoltre per la presenza: Sig. Paolo Bongiovanni sindaco di Roccaforte Mondovi', D.ssa Marina Perotti in rappresentanza della Fondazione CRC, Sig. G.B. Rulfi giornalista, D.ssa Erika Chiecchio in rappresentanza del Comune di Mondovi' e dell'Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime, il Sig. Marco Bernard riprese video.



