Viabilità, nuovi divieti e riduzione della velocità sulla SS20 "del Colle di Tenda"

Si tratta di un tratto di Statale dove insistono le gallerie ‘Bocche’, ‘Noceire’ e ‘Cima di Rovere’. In queste ultime due sono terminati i lavori di adeguamento alla requisiti di sicurezza e sono in corso di esecuzione le prove di taratura e collaudo degli impianti. Per quanto riguarda la galleria ‘Bocche’ l’Anas sta affidando i lavori per il rispetto di quanto stabilito dalla norma.