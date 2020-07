Alba: “Di nuovo insieme al Museo”, tutte le attività per i bambini e ragazzi del mese di agosto

Continuano le attività estive organizzate dal Museo civico “Federico Eusebio” di Alba, in collaborazione con il Museo Diocesano.

L’Assessore alla Cultura Carlotta Boffa: «Le attività del mese di luglio erano riservate agli iscritti ai centri estivi cittadini, quelle organizzate ad agosto saranno invece estese a tutti i bambini e a tutti i ragazzi che vorranno approfondire la conoscenza storica, archeologica, artistica e naturalistica del proprio territorio».

“Di nuovo insieme… al museo” si terrà tutti i martedì e i mercoledì.

Il martedì di agosto sono previsti i seguenti appuntamenti al Museo civico Federico Eusebio, dalle ore 15 alle ore 18, indicati per bambini tra i 6 e i 12 anni:

martedì 4 agosto

Spettacolo Fiabirilli: giocoleria, clownerie, musica e brevi racconti si intrecciano in uno spettacolo semplice e universale.

Burattino il mio calzino: dopo lo spettacolo ci saranno due laboratori intervallati da una pausa di gioco: nel primo si costruiranno dei burattini partendo dai 2 calzini (possibilmente spaiati) che i bambini si saranno portati da casa; nel secondo i bambini utilizzeranno i burattini costruiti per mettere in scena un breve storia.

A cura della Compagnia ClaudioeConsuelo, in collaborazione con l'Associazione Burattinarte.

martedì 11 agosto

Caccia al tesoro naturalistica: visita e caccia al tesoro nella sezione naturalistica del Museo per cimentarsi nella scoperta degli animali, dei fossili e dei minerali. I partecipanti scopriranno la storia di un reperto molto speciale e avranno una sorpresa finale.

martedì 18 agosto

Giallo al Museo: visita alla sezione di archeologia romana e gioco a squadre con misteri ed enigmi visivi, sonori e cartacei, da risolvere per scoprire le dinamiche di un delitto nelle sale del Museo.

martedì 25 agosto

Orientiamoci: tramite bussole, mappe e l’aiuto degli operatori i bambini dovranno orientarsi per ritrovare alcuni punti salienti sulla mappa del Museo per scoprire le caratteristiche di Alba, dall’età romana al medioevo, e conquistare il tesoro finale.

Tutti i mercoledì di agosto, appuntamento al Museo Diocesano, dalle ore 15 alle ore 18, per il Rap Tour, indicato per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni.

Il Rap tour è una visita guidata insolita che unisce la disciplina rap al percorso archeologico del Museo Diocesano e al percorso storico-archeologico e artistico albese. I ragazzi saranno accompagnati da un deejay con un sottofondo musicale in stile hip hop e da un rapper mc, in grado di “rappare” facendo rime e citazioni su ciò che viene visitato, sfruttando l’improvvisazione; il rap tour si conclude con un laboratorio rap che permette ai partecipanti di improvvisare rime e comporre motivi.



Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria: museo@comune.alba.cn.it 0173 292473.

Allo spettacolo “Fiabirilli” possono partecipare 16 bambini, che verranno suddivisi in 2 gruppi, mentre alle attività museali 8 bambini. Al Rap Tour la partecipazione è consentita a 10 ragazzi. È obbligatorio indossare la mascherina.

Le attività sono state pensate per supplire alla mancata frequentazione dei musei cittadini da parte del pubblico scolastico durante la prima parte dell’anno e per consentire a piccoli gruppi di bambini e di ragazzi di approfondire la conoscenza del proprio territorio attraverso esperienze ludiche che consentano la socializzazione ed il rapporto diretto con personale esperto, nei limiti imposti dalle vigenti normative.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.

Per informazioni e prenotazioni: museo@comune.alba.cn.it 0173 292473

https://www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/museo