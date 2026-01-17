All’“Arimondi-Eula” di Racconigi riparte il laboratorio di teatro

Ha preso il via venerdì scorso il Laboratorio Teatrale dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Racconigi, un appuntamento ormai consolidato che quest’anno coinvolge 20 studenti del corso liceale sotto la guida del regista Simone Morero. Si tratta di un percorso divertente e creativo alla scoperta del linguaggio teatrale attraverso un approccio estremamente dinamico, che parte sempre dalle esperienze e dalle suggestioni degli stessi alunni.

L’attività si svolge in orario extracurricolare due volte al mese ed è finanziata con fondi del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) nell’ambito del progetto “AE: competenze, inclusione, socialità bis”. L’obiettivo del percorso è infatti quello di creare un gruppo coeso e collaborativo in cui valorizzare le abilità espressive degli studenti, sia sul piano verbale sia su quello corporeo e gestuale, grazie all’utilizzo di diverse tecniche sceniche: dagli esercizi di rilassamento all’espressione corporea, dall’educazione della voce fino all’improvvisazione. Un’esperienza che mira non solo a sviluppare capacità comunicative e relazionali, ma anche ad avvicinare i giovani al teatro come autentica forma d’arte.

Il laboratorio si concluderà nel mese di maggio con la messa in scena di uno spettacolo finale, costruito a partire da un testo originale scritto dagli stessi studenti-attori. Tema centrale della performance di quest’anno sarà il mito di Prometeo, una delle figure più potenti della mitologia classica: il titano che, sfidando l’autorità di Zeus per donare agli uomini il fuoco e le arti, diventa simbolo del coraggio nel superare i propri limiti.

Attraverso questo mito, i ragazzi saranno guidati a riflettere su tematiche universali e di grande attualità, come l’audacia del progresso, il valore della conoscenza e il confronto con l’autorità, confermando ancora una volta come il teatro rappresenti un’importante esperienza formativa di crescita individuale e di gruppo.