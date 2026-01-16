L'ANPI Carrù consegna l'almanacco della Resistenza alle scuole

È dedicato ai "Giusti della Costituzione" l'Alamanacco della Resistenza che, come è ormai bella tradizione, l'ANPI di Carrù dona alle scuole locali.

La consegna è avvenuta ieri, giovedì 15 gennaio, agli studenti dell'Istituto Comprensivo "Oderda Perotti" che da anni collabora e partecipa attivamente alle iniziative culturali e di istruzione proposte dall'associazione.

L'edizione del 2026 è particolarmente speciale perché dedica ogni giorno a un partigiano caduto in Granda mentre ogni mese è dedicato a una persona che, attraverso il proprio operato, ha difeso i valori della Costituzione e si è battuto per i diritti di cui oggi tutti godiamo. Tra questi Don Milani, Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino, ma anche Lina Merlin e Franco Basaglia, promotori rispettivamente della legge che abolì la regolamentazione della prostituzione e la chiusura dei manicomi per una più consapevole e corretto approccio alle cure psichiatriche.

"L'almanacco è dedicato ai resistenti del nostro tempo - spiega la presidente dell'ANPI Carrù, Sezione Medaglia d'Oro Felice Cenacchio, Rosita Oreglia -, vuole essere un gesto per trasmettere ai ragazzi l’importanza dei valori della Costituzione, non perdendo mai di vista il sacrificio di chi ci ha preceduti".