Ancora posti disponibili per il corso di digitalizzazione dell'Auser di Cuneo

L’Auser Cuneo e vallate organizza anche quest’anno un Corso di digitalizzazione per l’uso del computer, del tablet e del cellulare. Vi sono ancora alcuni posti disponibili.

Si svolgerà presso l’Itis (Istituto Tecnico Industriale Statale) di Cuneo, in Corso De Gasperi 30, a partire dal 23 gennaio. Le lezioni si svolgeranno presso l’aula di Informatica. Ogni partecipante sarà seguito da uno studente che gli farà da “tutor”, il tutto coordinato dal docente di Informatica e da volontari Auser. Consisterà di 10 lezioni per due ore settimanali (dalle ore 14 alle ore 16). Ogni iscritto al Corso sarà seguito, per tutto il periodo, da uno stesso studente, così da garantire la continuità nella relazione didattica.

Chi fosse interessato deve compilare la domanda di iscrizione direttamente presso la sede Auser in via Luigi Negrelli 7/b, telefono 0171/601092 (dal lunedì al venerdì ore 9-12).

Ricordiamo inoltre il prossimo 12° Incontro Auser dal titolo: “Happy Days: un libro che vuole dare speranza”, Incontro con l’Autrice Marianna Gaj. L’evento rientra negli incontri mensili che l’Auser Cuneo e vallate organizza presso la Casa del Quartiere Donatello in Via Augusto Rostagni 23/L a Cuneo ed è previsto per lunedì 26 gennaio 2026 dalle ore 16,45 alle ore 17,45.