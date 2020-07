Proposte di modifica e integrazione dei Regolamenti del Consiglio Comunale in Conferenza Capigruppo

Il 9 luglio scorso ho partecipato alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Consigli Comunali dopo il Lockdown.

La prima esigenza emersa a seguito della pandemia è stata la regolamentazione della modalità di partecipazione alle riunioni consiliari ed istituzionali in videoconferenza che implicava la modifica del regolamento del Consiglio Comunale, del regolamento della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari Permanenti nell’ottica del recepimento di tale modalità innovativa.

In Conferenza dei Capigruppo ho proposto alcune altre modifiche tecniche per restituire centralità agli atti deliberativi del Consiglio, introducendo l’ordine del giorno ad inizio seduta e le interrogazioni e le interpellanze al termine dell’Ordine del giorno, senza limitarne il numero di presentazione e riservando all’esercizio dell’attività di sindacato ispettivo del Consiglieri una visibilità mia avuta prima con l’introduzione delle sedute del Consiglio in streaming per dare la possibilità a tutti i cittadini di assistere al Consiglio Comunale comodamente da casa focalizzando l’attenzione sulle parti del consesso che più interessano.

Ho proposto di snellire le procedure di convocazione del Consiglio adeguandole alle esigenze mutate nel tempo, introducendo la convocazione via pec e differenziando e riducendo i tempi di convocazione delle adunanze ordinarie e di quelle straordinarie.

Tra le altre modifiche tecniche ho proposto una lieve riduzione dei tempi di intervento dei consiglieri nelle sole dichiarazioni di voto cercando di mediare tra le proposte dei consiglieri che avrebbero voluto limitarne al minimo i tempi e coloro che avrebbero voluto lasciare immutato il punto per portare in Consiglio una versione del Regolamento il più possibile condivisa.