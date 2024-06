L’unità di Protezione Civile ANA Mondovì, 'fiore all’occhiello' della sezione monregalese

Anche nei mesi estivi non si ferma il servizio dell'Unità di Protezione Civile della sezione ANA di Mondovì.

Con 28 volontari attivi, dei quali cinque donne, il gruppo si occupa da anni della gestione delle emergenze, di prevenzione rischi ambientali e collaborazione per eventi e manifestazioni nei Comuni di Mondovì, Roccaforte Mondovì e di recente anche di Rocca de' Baldi.

Molto spesso li si vede in servizio, in caso di calamità, emergenze ma anche eventi e manifestazioni, ma come funziona e quando vengono attivate le squadre?

"Garantiamo attività di emergenza con copertura 24h/365 giorni all'anno sui territori dei Comuni convenzionati e se occorre, in caso di chiamata dalla autorità preposte, anche in altre zone - spiegano dall'Unità di Protezione Civile ANA Mondovì - Inoltre siamo presenti per esercitazioni e interventi concordati e/o a richiesta da parte dei Comuni convenzionati, fornendo assistenza per eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, ma anche per pulizia dei fiumi, di sentieri o di zone particolari, nonché educazione ambientale e manutenzione del territorio. Per questo tutti i Volontari e le Volontarie sono formati, secondo normativa regionale e molti hanno abilitazioni e “patentini” per utilizzo di attrezzature come motoseghe, decespugliatori, piattaforma PLE, nonché tecnologia TLC (tele-radio comunicazioni)"

Tutti i volontari sono soci dell'ANA (aggregati o alpini) e l’Unità, nelle varie attività sono coordinai da Franca Taramasso con il segretario Roberto Turco, che operano di concerto con il Presidente della Sezione dell’Ass.Naz.Alpini Mondovì (Armando Camperi).

Un servizio molto apprezzato quanto fondamentale per gli Enti Locali: attualmente sono due squadre territoriali, una a Mondovì e una a Roccaforte, guidate rispettivamente dai capi squadra Michelangelo Racca e Giovanni Marco Pastorelli.

I volontari della PC ANA hanno poi prestato numerose ore di servizio presso gli “hub vaccinali” durante il periodo Covid, nonché assistenza alla popolazione, con la consegna di pacchi spesa e molte altre attività connesse, riconosciute dalla consegna dei “nastrini” ai Volontari attivi (avvenuta nel 2023).

"Sono stati molteplici - spiegano - gli interventi emergenziali sia nel monregalese, che in altre zone (ad esempio ad Arquata del Tronto in occasione del terremoto della zona di Amatrice, ndr), così come negli ultimi mesi sul territorio. Abbiamo poi garantito presenza e supporto a Roccaforte al presepe vivente di Prea, alla festa di Sant’Eligio e fiera delle Erbe; a Mondovì per il raduno internazionale delle mongolfiere, al Carnevale, a Spazzamondo, senza dimenticare eventi musicali e i raduni sezionali ANA quali a gennaio a Mondovì Altipiano, l’adunata nazionale di Vicenza, e tra gli ultimi in ordine cronologico il raduno sezionale dell'ANA Monregalese a Roccaforte (lo scorso fine settimana)."





Negli ultimi anni poi l’ANA nazionale ha organizzato, in collaborazione con le Sezioni locali, i Campi Scuola nelle varie Regioni d’Italia, occasione utile per i giovani quale approccio alle attività di Protezione Civile e di condivisione di momenti e spazi, dove anche i Volontari PC ANA Mondovì hanno preso parte per assistenza e formazione ai ragazzi e ragazze presenti.

L’Unità PC ANA Mondovì, in ogni occasione, si distingue sempre per la valida preparazione dei volontari, per la loro prontezza e determinazione nel gestire le situazioni e nella competenza nell’uso delle attrezzature e al momento, opera sul territorio con due mezzi pick-up, una Panda 4x4 e un pulmino, oltre ad avere in dotazione alcuni carrelli trainabili utili al trasporto anche di generatori, torre faro, idropompa e altre attrezzature specifiche per le diverse tipologie di interventi.



"Cogliamo l'occasione - dicono dall'Unità PC ANA Mondovì - per ingraziare sentitamente le Fondazioni CRC e CRT per la vicinanza che sempre dimostrano, con i contributi finalizzati all’acquisto dei mezzi di Protezione Civile (di cui l’ultimo acquistato di recente e inaugurato in occasione del raduno sezionale dei giorni scorsi)."

Per chi volesse diventare volontario, è possibile richiedere info presso la Sede dell’Ass.Naz.Alpini di Mondovì (Via G.B. Beccaria, 13) o rivolgersi ai volontari di Protezione Civile ANA sul territorio.