Gabriella Giordano verso la presidenza dell’Atl Cuneo

Tra una decina di giorni, lunedì 30 giugno, sapremo se sarà questa la volta buona in cui l’assemblea dei soci Atl Cuneo riuscirà a trovare un’intesa per la governance dell’Azienda turistico locale.

Poco più di un mese fa, il 26 maggio, la riunione era stata annullata in extremis per mancanza di accordi.

Se per l’Atl Alba, Bra, Langhe Roero e Monferrato il rinnovo era avvenuto senza problemi con la riconferma di Mariano Rabino, per quella di Cuneo la soluzione si è rivelata più complessa per via del braccio di ferro determinatosi tra le forze politiche di centrodestra.

Il compromesso – non senza fatica – è stato trovato con un giro di valzer di poltrone: Mariano Occelli, dirigente provinciale di Forza Italia entrato papa nel conclave dell’Atl e uscitone cardinale, sarà “dirottato” al Miac, essendo il Mercato all’Ingrosso Agroalimentare Cuneo Spa organismo ritenuto più confacente alle sue competenze professionali.

Dopo un lungo tira e molla, Forza Italia ha dovuto cedere il passo alla Lega, che si era impuntata sulla presidenza.

L’ipotesi più plausibile, sulla quale tutti i bookmaker concordano, è che alla guida dell’Atl Cuneo andrà Gabriella Giordano, consigliere uscente.

Giordano è stata sponsorizzata dalla Lega, nonostante l’ex voce di Radio Montecarlo non possa essere ascrivibile in senso stretto al partito di Salvini.

Secondo informati retroscena, la consigliera regionale Gianna Gancia avrebbe interessato il marito, il ministro Roberto Calderoli, il quale, a sua volta, avrebbe fatto intervenire il segretario piemontese della Lega Riccardo Molinari.

Cirio, per non esasperare tensioni con la Lega, si sarebbe visto costretto a sacrificare Occelli.

Il componente del cda nominato direttamente dalla Regione – a questo punto - potrebbe essere proprio la Giordano.

Gli altri componenti in predicato sono: Paolo Manera (area monregalese), Chiara Voghera (Cavallermaggiore), Giorgio Chiesa (Confcommercio Cuneo) e Daniela Bianco (Cuneo).

Resta in dubbio il ruolo di Occelli, il quale – dopo essere stato lanciato come presidente - potrebbe chiedere di restare comunque in campo, almeno come membro del cda.

Se sull’indicazione di vertice ormai non dovrebbero esserci dubbi, qualche incertezza permane ancora invece per il consiglio di amministrazione.

Nelle scorse settimane alcuni sindaci valligiani hanno richiesto – in occasione del rinnovo degli organi – che un’ attenzione specifica venga riservata alle Terre Alte.

Sono state avanzate, in rappresentanza delle zone montane, le candidature di Danilo Armano di Garessio e Giacomo Verrua di Bra.

A motivarle le loro specifiche competenze nel settore turistico e nella promozione del territorio montano.