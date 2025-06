Cuneo, sopralluogo al Toselli dopo il maltempo. Il Comune: "Teatro agibile"

"Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo nel Teatro Toselli di Cuneo, per verificare le conseguenze delle insistenti piogge che si sono verificate nella serata di ieri. Tutto è agibile".

E’ quanto fa sapere questa mattina il Comune di Cuneo, dopo che lo spettacolo in corso nella serata di ieri, sabato 21 giugno, ha subito un’interruzione dovuta al maltempo.

"Dal rapporto stilato dai Vigili del Fuoco emerge che il vento forte ha aperto le bocchette di evacuazione dei fumi, motivo per cui è entrata acqua su una parte del palco. Per questo lo spettacolo che era in corso è stato sospeso per 20 minuti, tempo in cui i Vigili sono intervenuti per richiudere l’apertura".

"Non si sono registrati danni o crolli – si aggiunge ancora –, come erroneamente riportato da un resoconto stampa. In un punto del controsoffitto, nel corridoio dei bagni, si sono riscontrate infiltrazioni e il corridoio è stato provvisoriamente chiuso. Nei prossimi giorni gli uffici competenti lavoreranno per risistemare la controsoffittatura. Non sono previsti eventi o utilizzi del teatro fino a giovedì 26 giugno, quando tutto sarà pronto".