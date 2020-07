Cuneo: firmato in Provincia il nuovo codice di legalità sugli appalti

Dopo il passaggio in commissione e in consiglio comunale è stato siglato oggi (giovedì 30 luglio) il protocollo di legalità sugli appalti del Comune di Cuneo.

L'incontro, tenutosi nel primo pomeriggio in Provincia, ha visto riunite le sigle sindacali del territorio ( CISL , CGIL e UIL ), gli assessori Patrizia Manassero e Guido Lerda e il sindaco Federico Borgna , che si è congratulato per l'ottimo lavoro svolto nell'ottica della difesa della legalità e della sicurezza.

L'incontro è stato però anche occasione per programmare le attività future: le sigle sindacali hanno infatti chiesto al Borgna - in qualità di presidente della provincia - altre occasioni di confronto a settembre sullo sviluppo "post-Covid" del territorio e sulla coordinazione del lavoro non riconosciuto, intermittente e/o a chiamata. "Al periodo di difficoltà economica immediata la Granda ha risposto meglio di altre parti d'Italia - hanno assicurato - ma situazioni di difficoltà ci sono, come quella della stamperia Miroglio di Govone; in generale, per tutte le aziende già traballanti prima, il prossimo rischia di essere un autunno particolarmente caldo".