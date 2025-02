L’assessore regionale Marco Gallo ha incontrato le 17 aziende di Cuneo Neve: "Investimenti decisivi per crescere"

Un importante momento di confronto tra le stazioni sciistiche cuneesi e l’assessore regionale a Montagna e Sistema Neve Marco Gallo si è svolto venerdì 7 febbraio nella sede di Confindustria Cuneo. L’incontro ha visto la partecipazione delle 17 aziende che fanno parte di Cuneo Neve, il brand di Confindustria Cuneo che riunisce un comprensorio con 95 impianti di risalita e 400 chilometri di piste.

L’Assessore, accompagnato da Germano Gola, dirigente responsabile del settore Sport e Tempo Libero della Regione Piemonte, è stato accolto dal direttore generale di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio, dal vicedirettore, Mauro Danna, e dal presidente di Cuneo Neve, Roberto Gosso.

Gli imprenditori hanno presentato all’assessore Gallo le singole stazioni, evidenziando punti di forza e criticità, a partire dagli effetti del cambiamento climatico in atto. È emerso con chiarezza che il futuro del settore passa attraverso l’innevamento programmato e, quindi, attraverso la costruzione di bacini idrici e infrastrutture moderne e sostenibili, capaci di favorire tali sistemi. Le stazioni che hanno già investito in questa direzione sono infatti riuscite a mantenere un flusso turistico significativo anche in stagioni con scarse nevicate.

Per questo, gli operatori del comparto hanno sottolineato l’importanza del sostegno regionale, auspicando finanziamenti adeguati, sburocratizzazione e una maggiore velocità nell’assegnazione dei fondi.

Anche viabilità e infrastrutture sono state al centro del dibattito: oltre alla necessità di riaprire il prima possibile il tunnel di Tenda, è stata evidenziata l’urgenza di interventi più ampi per migliorare l’accessibilità alle località montane e sostenere la competitività del settore. Inoltre, è stato evidenziato il ruolo centrale che possono giocare le stazioni sciistiche per la definizione, insieme ai Comuni e agli altri enti pubblici del territorio, di un progetto di sviluppo turistico condiviso.

"Il “sistema neve” è prezioso per l’economia piemontese e Cuneo Neve rappresenta un interlocutore fondamentale per la Regione. La decisione della nostra Giunta di investire quasi 70 milioni di euro a favore del settore vuole essere un sostegno concreto per le stazioni sciistiche. Auspico che tale strumento possa aiutare a concretizzare tanti dei progetti necessari e sostenere gli investimenti indispensabili per continuare a crescere", ha dichiarato l’assessore regionale Marco Gallo.

Gallo ha inoltre affrontato il tema della Legge 2, che regola il finanziamento per la sicurezza nella pratica degli sport in zone di montagna: «È una misura fondamentale per la sopravvivenza degli impianti e il mio impegno è quello di lavorare per garantire stanziamenti adeguati».

L’Assessore ha concluso sottolineando che «se è vero che in inverno gli impianti di innevamento sono fondamentali, è altrettanto importante pensare a come rendere la montagna fruibile e attrattiva in ogni momento dell’anno».

Il presidente di Cuneo Neve, Roberto Gosso, ha ringraziato l’assessore Gallo e la Regione per l’attenzione dimostrata nei confronti del settore: "Questo incontro ha confermato la volontà della Regione di sostenere un comparto strategico. È importante avere finanziamenti certi ma, allo stesso tempo, i territori devono comprendere quanto sia necessario realizzare progettualità adeguate per cogliere le opportunità».

"Con le loro caratteristiche naturalistiche uniche - ha aggiunto Gosso - le montagne cuneesi rappresentano un patrimonio di grande valore, sia per il turismo che per l’economia locale. Ne sono estremamente consapevoli gli operatori di Cuneo Neve, che si impegnano ogni giorno per migliorare il servizio offerto e per investire nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità, così da affrontare al meglio le sfide del settore e garantire ai visitatori un’esperienza sempre più competitiva".

Sono intervenuti, interfacciandosi direttamente con l’assessore Gallo, i rappresentanti delle 17 stazioni che costituiscono Cuneo Neve: Argentera Ski, Artesina, Entracque Neve, Frabosa Soprana, Garessio 2000, Limone Piemonte Riserva Bianca, Limone Piemonte Maneggio, Lurisia PignaSki, Monviso Ski Crissolo-Pian della Regina, Pian Muné, Pontechianale Sci, Prato Nevoso, Rucaski, Rumm Club, Sampeyre 365, Sangiacomo Cardini Ski, St. Gréé.