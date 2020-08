Distretti a due velocità: a inizio 2020 bene Ict, spazio e agroalimentare, male moda e meccanica

Mesi complicati, anche per chi ha una vocazione eccellente. Alti e bassi, infatti, per i distretti piemontesi e i poli tecnologici della nostra regione, come conferma il Monitor di Intesa Sanpaolo.

I due poli tecnologici chiudono il trimestre con un bilancio positivo: export in aumento di 34 milioni di euro (+9,3%), a cui il Polo ICT di Torino ha contribuito con un +19,1%, corrispondente a 29 milioni di euro, mentre il Polo aerospaziale del Piemonte con un +2,1%, pari a 4 milioni di euro. Significativi i risultati dei distretti agro-alimentari, già in forte crescita nel 2019, che hanno registrato un incremento delle esportazioni dell’11%.

Gli altri distretti industriali piemontesi nel primo trimestre 2020 hanno iniziato ad accusare gli effetti della pandemia, con arretramenti significativi per i distretti specializzati nella meccanica che hanno subito i cali più marcati (-18,7%), e il sistema moda (-20,9%).

Le proiezioni per il secondo trimestre 2020 fanno pensare ad una contrazione ancora più marcata delle esportazioni, non solo per i distretti piemontesi, ma per l’economia italiana nel suo insieme. Le prime indicazioni disponibili per maggio e giugno segnalano invece un rimbalzo dei livelli di attività, in seguito alla riapertura delle attività produttive e commerciali.