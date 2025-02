Caso Nada Cella, il processo parte senza Anna Lucia Cecere

Presente solo un imputato su tre, non è in aula Anna Lucia Cecere, ex insegnante cuneese accusata di essere l'autore del delitto di Nada Cella, la segretaria ventiquattrenne uccisa il 6 maggio del 1996 a Chiavari, nell'ufficio in cui lavorava nello studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala.

E' iniziato oggi e la prima volta dopo ventinove anni il processo con imputati Cecere, attesa in aula ma assente accusata di omicidio volontario aggravato, Soracco e l'anziana madre - anche lei assente - accusati di favoreggiamento, per aver coperto l'autrice presunta del delitto.

"Sono sereno", le poche parole di commento del professionista all'arrivo nell'aula di Palazzo di Giustizia.

Affrontate le questioni preliminari di avvio dibattimento il giudice ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dal legale di Soracco, Andrea Vernazza, sul tema della legittimità del rinvio a giudizio senza motivazione su una posizione già prosciolta.

L'udienza quindi proseguirà senza interruzioni e rinvii alla Corte.