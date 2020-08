Sommariva Perno, al via la prima caccia al tesoro gratuita per bambini nel parco forestale del Roero

Carrucole, ponti tibetani, arrampicata su un albero (tutto in formato baby) sono alcune delle strutture che saranno montate in un'area specifica del Parco forestale del Roero a Sommariva Perno per fare divertire i bambini dai 6 a 15anni in occasione della prima caccia al tesoro Adventure Discovery sotto la supervisione di istruttoriistruttori qualificati.

L'iniziativa gratuita organizzata dall'Associazione sportiva Discovery Way e finanziata dal parco Roero Verde 2.0 che ha in gestione il Parco forestale del Roero si terrà, domenica 2 agosto dalle 10 alle 16.

Sarà sviluppata in due momenti della giornata: al mattino con l'accoglienza seguendo il triage anticontagio che prevede la compilazione del modulo di patto di responsabilità (protocollo Covid-19) e l'utilizzo della mascherina protettiva come da normativa per le attività sportive all'aperto, a seguire pic-nic autogestito portando ognuno da casa cibi e bevande e mantenendo il distanziamento fisico. Alle 14 al via la caccia al tesoro con alcune prove speciali, nelle quali si richiede la presenza di un adulto.

Durante la giornata si terranno dimostrazioni di accensione del fuoco con metodi antichi e suggerimenti su tecniche di sopravvivenza.

"Sono sicuro che questa giornata sviluppata in un ambiente sano e naturale sarà un buon toccasana per far divertire i bambini dopo questi mesi di fermo - commenta Gabriele Succi presidente di Discovery Way -. La collaborazione con il Parco genererà altre future attività: i nostro obiettivo prossimo sono i corsi di sopravvivenza che vedranno il coinvolgimento di tutta la famiglia".