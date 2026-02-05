Il vetro di Altare in mostra culturale a Cherasco: una tradizione senza confini

Venerdì 13 febbraio, Alberto Saroldi del Comitato Nazionale Italiano dell'Association Internationale pour l'Histoire du Verre racconterà la storia del vetro di Altare e del suo museo liberty presso il Salone Consigliare del Palazzo Municipale di Cherasco.

Il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, ospitato nella splendida Villa Rosa in stile liberty, rappresenta un punto di riferimento internazionale per la conoscenza e la divulgazione della millenaria tradizione della lavorazione del vetro di Altare. Conserva una ricca collezione di oggetti in vetro realizzati tra la fine del XVIII secolo e la seconda metà del XX secolo dalla storica Società Artistico Vetraria (S.A.V.), oltre a macchinari, attrezzi e documenti che raccontano l’evoluzione delle tecniche vetrarie e il ruolo sociale ed economico della vetreria nella comunità altarese. Altare si distingue come centro d’eccellenza nella produzione vetraria, che spazia dal vetro d’uso quotidiano ai vetri specialistici per la chimica e la farmacia, fino a raffinati oggetti artistici realizzati con grande maestria.

La storia dei vetrai di Altare prende avvio nel lontano 1947, quando un gruppo di artigiani vetrai partì dal borgo ligure per stabilirsi nella provincia di Santa Fe, in Argentina, dando vita a una fiorente industria vetraria nella regione. Questi maestri portarono con sé la secolare tradizione europea della soffiatura del vetro e, nel tempo, la seppero integrare con influenze locali, contribuendo allo sviluppo di uno stile originale e alla diffusione delle tecniche artigianali altaresi nel nuovo continente. Documenti storici, studi, eventi culturali e mostre mettono in luce i legami tra Altare e l’Argentina, rivelando un dialogo interculturale che ha arricchito entrambe le tradizioni tecniche e artistiche.

Il Museo è anche spazio vivo di incontro e sperimentazione: tra gli appuntamenti più significativi vi è Altare Glass Fest, la rassegna annuale che richiama maestri vetrai e artisti da tutto il mondo per dimostrazioni di lavorazione del vetro nelle fornaci di Villa Rosa e confronti sulle tecniche antiche e contemporanee. Ad oggi organizza mostre temporanee, laboratori, conferenze e iniziative culturali che valorizzano la memoria storica, la creatività e l’evoluzione del vetro come materia artistica e funzionale, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio di appassionati.

«La serata si propone di valorizzare un’eccellenza italiana situata a pochi passi da Cherasco. - dice la consigliera delegata alla cultura Mara Degiorgis - Questo primo appuntamento, nell’ottica delle “contaminazioni culturali”, continua e rafforza lo scambio con realtà diverse, favorendo il dialogo e l’incontro tra esperienze artistiche e culturali differenti. Questo evento è un’occasione per divulgare il grande patrimonio storico e artistico della storia del vetro di Altare che si colloca come un punto di riferimento dall’alto valore simbolico: fin dai tempi più antichi i maestri vetrai di Altare portarono la tradizione millenaria del vetro soffiato in tutto il mondo».

[La Sala del Consiglio Comunale di Cherasco, dove si svolgerà l'incontro]

Appuntamento venerdì 13 febbraio alle ore 21 al Salone Consigliare del Palazzo Municipale (via Vittorio Emanuele 79, Cherasco).

Ingresso libero e gratuiro.