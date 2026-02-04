Il mondo si prepara a festeggiare il 19° World Nutella® Day

"Che mondo sarebbe senza Nutella?"

Un claim indimenticabile, coniato negli anni Novanta dal team marketing di Ferrero per la crema spalmabile nocciola e cacao più conosciuta e apprezzata al mondo. Un prodotto genuino, un alimento per tutta la famiglia, adatto sia per una colazione semplice che ricarica di energia, spalmata sopra una fetta di pane per il pasto più importante della giornata, sia per dolci "coccole" e "capricci" in altri momenti. Insomma, chi non l'ama mente.

E domani, giovedì 5 febbraio, torna l'annuale appuntamento con il World Nutella® Day, un giorno speciale, nato dall'idea spontanea della blogger americana Sara Rosso nel 2007, che vuole celebrare questa icona tutta italiana e riunire la community degli appassionati di oltre 170 paesi. Nutella è una passione che unisce comunità e celebrità: la fanpage dedicata a Nutella in Italia conta circa 5 milioni di fan, e 32 milioni la pagina globale, e ogni giorno decine di migliaia di persone in tutto il mondo le rivolgono un pensiero appassionato, pubblicando post o status update sui social.

Ma come è nata la mitica crema?

Il primo vasetto di Nutella esce dalla fabbrica di Alba in una piovosa mattina di aprile del 1964, frutto di un'intuizione di Michele Ferrero, che ha cambiato nome e migliorato la formula della "Supercrema" ideata dal padre nel dopoguerra. Così, a partire dall'ingrediente principe, cuore della ricetta creata in un periodo di carenza di cacao, si forma il nome: dall'inglese "Nut" e dalla desinenza "ella", dal valore decisamente positivo, un binomio destinato al successo, grazie anche a una sapiente strategia di marketing e una comunicazione efficace ed emozionale.

[La storica pasticceria Ferrero]

Come celebrare il World Nutella® Day?

Sarà possibile seguire il giorno dei festeggiamenti mettendo like alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella® Day o seguendo su Twitter @Nutelladay.

Inoltre, i fan della celebre crema alle nocciole Made in Italy possono anche trovare spunti per festeggiare al meglio direttamente sul sito ufficiale www.nutelladay.com , dove scopriranno la possibilità di personalizzare un vasetto di Nutella con un messaggio speciale da condividere con le persone più care, nonché l'invito a condividere sui social media storie e ricette, magari di crepes o pancakes, sempre con l'hashtag #WorldNutellaDay. Ma ricordiamo che sono molti i modi per gustarla: non solo con il pane, ma anche nelle barrette B-Ready, nel vasetto Nutella & Go!, nei Nutella Buscuits... E chi più ne ha più ne metta.

Nessun festeggiamento "speciale" previsto per quest'anno, a differenza dello scorso anno, quando la crema è stata protagonista di un evento al MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI Secolo di Roma. Ma niente paura, perché nel 2027 il World Nutella® Day compirà 20 anni - tenetevi pronti, perché il team Ferrero sta preparando tante sorprese!

[L'abbinamento più gettonato: una fetta di pane con la Nutella spalmata sopra]