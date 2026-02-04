 / Curiosità

Alba: il sindaco ha portato gli auguri dell’Amministrazione alla concittadina Laura Cane, 103 anni

Nata nel 1923 e originaria di Neive, si è trasferita ad Alba nel 1995 dove risiede in corso Cortemilia, nel quartiere Moretta

Laura Cane il 29 gennaio ha compiuto 103 anni. Nata nel 1923 e originaria di Neive, si è trasferita ad Alba nel 1995 dove risiede in corso Cortemilia, nel quartiere Moretta. Vedova di Angelo Albesano, ha tre figli, Angela, Bruno e Gianna Albesano, ed è già trisnonna.

 Il sindaco Alberto Gatto, come lo scorso anno, ha voluto andare a trovarla per farle gli auguri di persona.

E’ stato un grande piacere trovarla in salute e molto autonoma – dichiara il primo cittadino - e poterle portare gli auguri dell’Amministrazione e della città. Ci tengo particolarmente ad andare a trovare e conoscere di persona i nostri centenari, testimoni preziosi della nostra storia e esempi di vite spese per la famiglia e la collettività”.

