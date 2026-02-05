Smantellata la giostra del viale degli Angeli a Cuneo... ma è solo un arrivederci

Un post su Facebook per annunciare "l'ultimo giro di giostra".

Ma solo per qualche mese, fortunatamente.

Nella giornata di ieri è stata smantellata la giostrina del viale degli Angeli, a Cuneo, che ha accompagnato la vita dei cuneesi per oltre 30 anni. Era lì, infatti, dal 1993.

I cavalli, il mezzo dei pompieri, la moto. la carrozza delle principesse... tutti smontati e caricati su un camion per essere portati via.

Sembra ancora di vedere la dolcissima signora Albertina Rainero, che l'ha gestita per 27 lunghi anni, fino a quando le forze glielo hanno permesso.

Nonostante avesse superato 80 anni, meteo permettendo, prendeva il pullman da Caraglio e arrivava a Cuneo per aprire la giostra e stare con i bambini. Lo ha fatto anche in pandemia. La signora è mancata a novembre 2023, all'età di 88 anni.

Su quella giostrina sono salite almeno almeno due generazioni di bambini di Cuneo.

A breve verrà smantellata anche la struttura ispirata ad uno chapiteau del circo.

Ma non è un addio, come ci spiega il signor Beppe Rainero, figlio di Albertina e proprio in queste settimane in piazza Galimberti con alcune delle attrazioni del luna park, oltre ai gonfiabili e alla pista di pattinaggio in piazza Europa.

"La giostra verrà sostituita. Se tutto va bene, riapriremo in primavera. La struttura sarà completamente rinnovata, più moderna, sempre dedicata ai bambini più piccoli. Abbiamo cresciuto due generazioni di bambini cuneesi e continueremo a farlo".