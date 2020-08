Ottimizza i tempi di vendita online con ITTweb: il gestionale integrato con Magento basato sulle tue esigenze

Nel commercio elettronico, l’automatizzazione dei processi è la chiave per ottimizzare la gestione degli ordini, la riduzione dei tempi e il miglioramento della customer experience. Risultati che si raggiungono solo affidandosi a professionisti con alle spalle anni di esperienza nell’integrazione di ERP e piattaforme di e-commerce. E per avere la certezza di una maggiore efficienza, la scelta è una sola: il servizio gestionale integrato con Magento proposto da ITTweb, l’e-commerce software house specializzata in Magento 2.

Nata nel 2000, ITTweb vanta oltre 10 anni di esperienza nell’integrazione tra Magento e gestionali ERP. Know-how specialistico su cui si fonda il servizio gestionale integrato con Magento, composto da diversi moduli per venire incontro alle esigenze di ogni cliente con soluzioni ad hoc.

Grazie alla partnership con NTS, ITTweb propone agli e-commerce un modulo di integrazione tra Magento 2 e il gestionale Business Cube (che fa riferimento a NTS). Sono tante le ragioni per sceglierlo, a partire dalle funzionalità supportate. Ne fanno parte la sincronizzazione dei prodotti completi di media e attributi, descrizioni in lingua, prodotti correlati e alternativi, gestione avanzata prezzi e sconti anche valuta, classi IVA, solo per citarne alcune.

Non solo integrazione Magento gestionale: con ITTweb hai servizi di CRM, BPM e motore di ricerca evoluto per e-commerce

Il gestionale integrato con Magento è solo uno dei servizi proposti da ITTweb, che da decenni lavora per supportare i clienti nello sviluppo del business online con uno stack tecnologico d’eccellenza. Oltre a Magento 2 sono impiegati Vue Storefront, per avere un sito ultrarapido, responsive e offline ready, e il CRM vtenext. Quest’ultimo consente di gestire i processi aziendali avvalendosi di Marketing Automation e BPM. Tra gli strumenti adottati c’è inoltre Pimcore.

Il valore aggiunto dell’azienda? La profonda esperienza come system integrator unita al continuo processo evolutivo e innovativo che contraddistingue ITTweb. E che ha portato alla nascita di cVetta, AccelaSearch e Magesquared.

I primi due sono rispettivamente il motore di ricerca evoluto per eCommerce e il motore di ricerca enterprise. Garantiscono una migliore esperienza di navigazione all’interno dell’e-commerce, un sistema di ricerca intelligente con tolleranza agli errori e gestione dei sinonimi. Ma anche layer intuitivo, analitiche avanzate, AI e ricerca vocale integrata.

Punta di diamante dell’offerta ITTweb, Magesquared è l’ecosistema omogeneo per integrare ERP, CRM, PIM e qualunque sistema di terze parti in maniera scalabile e coerente. Basato su Magento 2, sfrutta la tecnologia Progressive Web App di Vue Storefront e vanta un sistema evoluto di ricerca interna.

Per assicurare al cliente il massimo delle prestazioni e una scalabilità modulare, Magesquared include un cloud hosting certificato Magento 2. I vantaggi? Prestazioni eccellenti e nessun blackout, nemmeno in caso di traffico elevato.

Ogni progetto di e-commerce firmato ITTweb è mobile first e perfettamente integrato con CRM, PIM, ERP, Marketing Automation e ricerca avanzata interna. La software house è verticale nella realizzazione di progetti eCommerce Magento 2 Business to Consumer e Business-to-business con tecnologia PWA.